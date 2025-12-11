El sevillismo de base se opone al capital extranjero

Joaquín González, representante de Accionistas Unidos, ha explicado ante los medios que "puede y debe haber un nuevo agosto de 1995. Pese a que no podamos impedir la venta vamos a hacerle la vida imposible a vendedores y compradores". En la comparecencia pública, estas tres asociaciones han pedido que el sevillismo de base se una para exigir a los compradores que se reunan con los representantes de la afición y expliquen el proyecto deportivo, social y económico que traen para el club nervionense y garanticen que el patrimonio inmobiliario de la entidad, estadio y ciudad Deportiva, siga siendo intocable". Este es el comunicado que han emitido de forma conjunta:

Ante la situación accionarial del club, y sabiendo que en los movimientos de compra y venta mercantiles de sociedades anónimas deportivas solo cuenta el número de acciones, el sevillismo de base se une para exigir -en caso de venta del club- a cualquier comprador que se reúna con los representantes de la afición y explique el proyecto deportivo, social y económico que trae para el Sevilla FC y garantice que el patrimonio inmobiliario de la entidad, Estadio y Ciudad Deportiva, siga siendo intocable como ya protegieron Ayuntamiento de Sevilla y Parlamento de Andalucía.

El pasado día 3 de diciembre, la Federación de Peñas Sevillistas «San Fernando», Biris Norte y Accionistas Unidos del Sevilla FC se unieron para defender el Sevilla FC ante los rumores de venta inminente del club a un fondo de inversión sin ningún sentimiento sevillista, en la reunión -de más de dos horas- se acordó lo siguiente:

DEFENSA A ULTRANZA DEL SEVILLISMO Y DE SU PATRIMONIO

Solicitamos -a los representantes de ese capital- mantener un diálogo abierto y permanente con la afición para las mejoras necesarias en todo lo relativo al día a día con afición, en cuanto a la celebración de eventos en las peñas, en lo concerniente al apoyo en los desplazamientos del club con más oficiales de enlaces.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL Y ETNOLÓGICO (BIC): APOYARLO, PROMOVERLO Y MOVILIZARSE

En la reunión se habló largamente y en profundidad del BIC como figura jurídica fundamental para el futuro del Sevilla FC. Por tanto, el sevillismo de base unido en este colectivo con los tres grandes referentes de la afición (el de las peñas, en la calle y la grada y en el tema societario y accionarial), han decidido defender la figura del BIC para nuestro club mediante nuevas movilizaciones para concienciar y sensibilizar a la clase política y promover el apoyo directo con adhesiones concretas para incrementar el sostén del BIC. Los apoyos al BIC son de más de 6.000 firmas, 220 peñas sevillistas y la unanimidad de los partidos políticos del Ayuntamiento de Sevilla solicitando esa declaración por la Junta de Andalucía.

APLICACIÓN DE LA LEY DEL DEPORTE ELIGIENDO UN CONSEJERO INDEPENDIENTE DE LA AFICIÓN

En este punto, aspiramos a que el club dé voz a la afición -a la que tanto califica de inmejorable y decisiva a la hora de ganar títulos- regulando un reglamento de elecciones para aplicar el artículo 71 de la Ley del Deporte en cuanto al Órgano de Administración de los clubes que elige a un consejero de la afición y dice: «debiendo ser al menos uno de ellos un consejero independiente que deberá velar especialmente por los intereses de los abonados y aficionados». Con este nuevo consejero se abriría una línea constructiva en defensa del interés general del club y de la estabilización social.

Conseguir aplicar la Ley del Deporte significaría abrir las urnas al sevillismo para contar sus votos con democracia plena, sería un hito en la historia del club. Conseguir un consejero/a independiente salido de las bases del sevillismo, significa que habrá un/una sevillista representante verdadero/a de nuestra grandísima afición, que estará sentado en la mesa de toma de decisiones de la entidad. El consejero independiente plasmará fehacientemente la presencia de decenas de generaciones de sevillistas que nos han trasmitido este sentimiento y legado desde 1890. Habrá una nueva visión del club, diferente, que enriquecerá a la directiva del Sevilla FC.

LA AFICIÓN SEVILLISTA ES LA ÚNICA QUE NO FALLA

Queda claro que la afición del Sevilla FC ha demostrado, en cada partido y cada desplazamiento, que es la base más sólida que tiene el club desde hace muchas décadas. En finales, en fases clasificatorias de Champions, Europa League o Copa del Rey y en partidos decisivos de Liga, la afición siempre ha respondido y ha llevado al equipo en volandas.

También responde con todo el apoyo posible en el tema económico como demuestran los datos de los ingresos por entradas y taquillas en las últimas cuatro temporadas: en la 2021-22 fueron 13,4 M€; en la 2022-23, 15,7M€; en la 2023-24, 15,5M€ y en la 2023-24, 14,3M€. En cambio, del club han salido en sueldos para el consejo de administración desde la temporada 2021-22 a la temporada 2023-24 la suma de más de 7,4M€.

Además, de esta actitud impecable en la defensa de los colores, el sevillismo está organizado y genera buena reputación con sus actividades culturales, sociales, solidarias y festivas proyectando la identidad del Sevilla FC fuera de los terrenos de juego. Por todo ello, nuestra afición es fundamental en el futuro de la entidad, y se ha GANADO EL DERECHO a ser escuchada y tenida en cuenta, porque el fútbol es de los aficionados.

En conclusión, el sevillismo está más vivo que nunca, tiene clarísimo que su propósito es la defensa del legado de 135 años, el escudo, la bandera, la afición y el patrimonio. Una mala ley que convirtió nuestro club en SAD en 1992 nos ha traído hasta este extremo en el que la historia del Sevilla FC puede cambiar definitivamente si es vendido a capital sin sentimiento sevillista. Pase lo que pase ahí estará el sevillismo de base para proteger nuestro club y el legado de tantas generaciones.