El Sevilla visita Elche a un punto del descenso

El conjunto ilicitano, que perdió la imbatibilidad como local en su último partido en Elche, aún no sabe lo que es ganar en las dos jornadas disputadas en 2026 y ha caído esta misma semana en la Copa del Rey, mientras que el Sevilla, en plena crisis institucional, enlaza cuatro derrotas, tres de ellas en la competición regular.

El Elche afronta el partido con numerosas bajas, sobre todo en defensa y ataque. El técnico Eder Sarabia no podrá contar por lesión con los defensas Pedro Bigas, John Chetauya y Álvaro Núñez, ni con el delantero cedido por el Sevilla Rafa Mir, máximo goleador del conjunto ilicitano.

Además, el lateral Héctor Fort continúa fuera del grupo tras su reciente operación en el hombro. La gran duda es el ariete portugués André da Silva, que tras varios partidos fuera de la citación podría regresar, aunque no como titular.

Las ausencias darán la oportunidad de entrar en la alineación a jugadores como el francés Léo Pétrot o Josan Ferrández, mientras que en ataque Álvaro Rodríguez y el joven Adam Boayar se perfilan como la pareja titular.

Por su parte, el Sevilla del argentino Matías Almeyda llega al Martínez Valero muy presionado y exigido debido a su delicada situación, al borde de los puestos de descenso, con lo que está obligado a reaccionar para zanjar su crisis deportiva, que se une a la social, económica e institucional al estar el club inmerso en un proceso de venta con varios grupos interesados, entre ellos uno que encabeza el exsevillista Sergio Ramos.

Los sevillistas, decimosextos a 3 puntos del antepenúltimo, el Valencia, al inicio de esta primera jornada de la segunda vuelta, atraviesan un nefasto momento futbolístico y anímico que les ha llevado a perder sus últimos cuatro partidos oficiales (tres de LaLiga EA Sports y uno de Copa), en los que, además, no han marcado un solo gol.

Los de Almeyda, que ha confiado en la previa en que su equipo mejore su acierto ante el gol para revertir una situación que ha instalado el desánimo y el miedo en su afición, no ganan desde que golearon 4-0 al Oviedo el 14 de diciembre. Luego, cayeron en Copa con el Alavés (1-0) y en Liga ante Real Madrid (2-0), Levante (0-3) y Celta (0-1).

El conjunto hispalense, que debe ir a por todas en el Martínez Valero para no ver agravada su realidad actual, tremendamente alejada de los éxitos, sobre todo europeos, de hace unos años, recupera para este choque trascendental a sus dos delanteros nigerianos, Akor Adams y Chidera Ejuke, tras ganar el bronce con su selección en la Copa de África. Precisamente, ambos marcaron la última vez que el Sevilla perforó la meta contraria, ante el Oviedo.

El técnico argentino espera resolver el déficit ofensivo del equipo con Akor y Ejuke, que confirmó que están disponibles, pero que comenzarán desde el banquillo en un partido para el que, por el contrario, pierde a otra pieza de ataque: el veterano chileno Alexis Sánchez, por "una pequeña rotura muscular".

Alexis se une a las bajas por lesión del defensa César Azpilicueta y de los atacantes Alfon González y el suizo Rubén Vargas, y a la del central brasileño Marcao Teixeira, quien cumplirá ante el Elche el tercero de los seis partidos con los que fue castigado por su expulsión en el Santiago Bernabé. Así, a pesar de los últimos malos resultados, se prevén pocos cambios en el once al no tener Almeyda muchas opciones para buscar otras soluciones.

Alineaciones probables:

Elche: Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Pétrot; Josan, Aguado, Febas, Neto, Germán Valera; Adam o Diangana y Álvaro Rodríguez.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Gudelj, Kike Salas, Oso; Mendy, Agoumé; Peque, Sow e Isaac Romero. EFE

Árbitro: Ricardo De Burgos.

Hora: 21:00 horas.

Campo: Martínez Valero.