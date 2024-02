El Sevilla, a Valencia sin Ocampos

El argentino tiene unas molestias en los isquiotibiales que le han impedido entrenar durante toda la semana y que le van a dejar en tierra para este partido ante el Valencia. Tampoco viaja Erik Lamela por molestias en los isquiotibiales. Y Rafa Mir, que para Quique es "un jugador más. Si conseguimos que revierta y que alcance esos niveles de rebeldía que yo deseo para jugadores que no les ha ido bien, pues perfecto.; le abriremos la puerta". Estas bajas se unen, para hacer un total de nueve, a los lesionados Nianzou, Agoumé, Marcao, Mariano, Gudelj y Lukebakio. Las buenas noticias las protagonizan Kike Salas y Alejo Véliz, que entran en la convocatoria. Salas podría ser el tercer central para que Acuña juegue como carrilero supliendo a Ocampos, mientras que el argentino Véliz podría tener en Mestalla sus primeros minutos. La lista la conforman Nyland, Dmitrovic, Alberto Flores, Jesús Navas, Juanlu, Badé, Xavi Sintes, Sergio Ramos, Kike Salas, Acuña, Pedrosa, Darío, Joan Jordán, Soumaré, Hannibal, Sow, Januzaj, Óliver Torres, Idumbo, Suso, Veliz, En-Nesyri e Isaac.

Quique Sánchez Flores se ha congratulado de que su plantilla tenga "más confianza y esté mejor mentalmente" tras las dos victorias consecutivas, pero advierte: "Aún no hemos hecho nada, todavía no estamos donde queremos. Soy consciente de la dureza de lo que resta de temporada. Siendo una unidad, somos capaces de hacer cosas buenas. El Sevilla se ha visto atrapado en situaciones que te llevan a un estado antinatural de tristeza, depresión, desgana. Me gusta que la gente sea feliz, pero siempre tengo los pies en el suelo y creo que la humildad es fundamental. En los momentos buenos, mucho más. Queda un trecho grande todavía". Sobre el partido de Valencia, espera ir "con energía. A ver cómo se da el partido y si el resultado nos convence o no. Sobre todo, repetir valores que vamos buscando y que queremos repetir en cada partido. El rival lo va a poner muy difícil".

Y sobre el hombre de moda, Isaac Romero, ha dicho que no cree que tenga que decirle nada para que gestione los halagos porque "está muy centrado. La clave de este chico está en dejarle ser como es. Siendo así, se muestra con sus virtudes y todas las querría cualquiera para el fútbol y para la vida. Lo veo capaz de aislarse y de que la crítica tan positiva que tiene ahora no lo apabulle ni lo aparte del camino. No creo que tenga que hablar con él para explicarle nada. Por su forma de ser, lo ha entendido". Al preguntarle por una posible internacionalidad, comentaba que "ya ha abierto la puerta más importante, la de primera división, y hay otras que no dependen de él. Dependen de otros entrenadores. Hay que tener en cuenta que la competencia es brutal y ya están ahí los mejores. Son puertas que tiene que derribar él solo".