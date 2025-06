Un Sevilla con todo en el aire

Llamativo por su alto nivel y también por ser ex del Real Betis. Sería un fichaje de relumbrón, aunque no parece fácil. El extremeño es actualmente director de fútbol de un holding muy importante, Five Eleven Capital, y no resultaría sencillo atraerlo al proyecto sevillista, pero la posibilidad está ahí. Como las de Braulio y Cobeño, a los que han lanzado algún globo sonda, a pesar de que el verano pasado rechazaron al Sevilla. En el club gustan Kike Cárcel, del Girona y Sergio Fernández, del Alavés. El que venga (o Víctor Orta si sigue) tiene que buscar entrenador. A una parte del consejo le gusta Bordalás, a la otra parte no le parece buena idea, a Orta el que realmente le gusta es Imanol alguacil y algún contacto ha habido. Y por otro lado han ofrecido al Sevilla a Vicente Moreno.

El director deportivo que vaya a dirigir el proyecto 25-26 tiene trabajo. Mucho. Además de dotar de cierta calidad a una plantilla muy cortita en ese sentido, debe conseguir dinero para cuadrar las cuentas. Muchos activos interesantes no hay, pero Lukebakio y Badé tienen cartel. Además, Sow puede ser otra solución, porque Atalanta, Friburgo y Lille se han interesado por el centrocampista suizo. El Sevilla pide 9 millones. Ah, el director deportivo tendrá que buscarle equipo a Gattoni, Rafa Mir, Januzaj, Iheanacho y Joan Jordán. Ahí es nada.