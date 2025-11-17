Sevilla será sede de la final de copa tres años más

La junta directiva de la RFEF, reunida en un hotel de Sevilla, ha designado a Sevilla, y concretamente el estadio de la Cartuja, como sede de las finales de la Copa de Su Majestad el Rey de fútbol de 2026, 2027 y 2028. La primera de ellas, la de la temporada en curso, se disputará el próximo 25 de abril de 2026, coincidiendo con el sábado de Feria. La RFEF ha adoptado esta resolución dentro de sus puntos del orden del día después de estudiar el informe de la Comisión de Valoración. Este paso ha sido anunciado por Rafael Louzán, presidente de la RFEF, que ha comparecido junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

"Curiosamente coinciden las cosas en el tiempo, que estamos en esta maravillosa ciudad y que hoy la junta directiva de la RFEF acaba de adjudicar para los próximos tres años la tan ansiada y muy solicitada final de la Copa del Rey. En la temporada 2025-26 será la final en la Cartuja, los años 27 y 28 también tendremos la oportunidad de estar aquí en esta maravillosa ciudad", declaró Louzán.

Sevilla ha ganado la partid a Madrid con el Metropolitano y Valencia con Mestalla. Este anuncio se produce en el día previo a la disputa del encuentro en el que la selección española va a cerrar la fase de clasificación para el Mundial 2026 jugando ante Turquía en el estadio de la Cartuja, que será una de la sedes de la cita mundialista de 2030.