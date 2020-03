El Sevilla predica con el ejemplo

Mensajes con el #Quedateencasa

Están siendo días complicados pero es importantísimo seguir las recomendaciones (y en algunos casos prohibiciones) de las autoridades. Si no es imprescindible debemos hacer caso a la etiqueta #Quedateencasa, promovida también por el mundo del deporte. El Sevilla está siendo especialmente activo en redes sociales con videos de sus futbolistas en los que animan a no salir a la calle para frenar la expansión del coronavirus. Navas, Vaclik, Jordán, Fernando o Escudero lanzaron su particular "Quédate en casa". Otros, como Franco Vázquez, Oliver Torres o Gudelj publicaron fotos y videos de los entrenamientos que están haciendo en sus domicilios, con los planes de entrenamiento que les han dictado los preparadores del club.