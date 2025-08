Un Sevilla con garra se lleva el Trofeo Antonio Puerta en los penaltis

Almeyda sacó practicamente el mismo once que ante el Marsella y el equipo salió enchufado. Ya en el minuto 7 se ponía por delante en una jugada ensayada, a la salida de un corner botado por Rubén Vargas. Lukebakio esperó la pelota en la frontal del área, sólo, y conectó un disparo durísimo que tocó en el poste y se fue para dentro. Tras algunos acercamientos más con peligro, empezó a crecer el equipo árabe y empató de penalti Retegui. Una pena máxima que cometió un desbordado Carmona, que además se lesionó. Tras el descanso, otra asistencia de Vargas. Fue una gran jugada por la derecha del Sevilla, que terminó con el centro del suizo un gran gol en el segundo palo de Idumbo que se está ganando bien los minutos. A partir de ahí, y tras carrusel de cambios, Lukebakio y Adams ponían las ocasiones y el Al-Qadsiah demostraba que no quería irse de vacío. Algo que se pudo comprobar practicamente sobre la bocina, en el minuto 94, cuando Carvalho aprovechó que la zaga sevillista no estuvo muy atenta.

En los penaltis marcaron Peque, Pedrosa, Manu Bueno y Castrín. No hizo falta tirar el quinto porque el equipo de Michel falló dos lanzamientos, uno de ellos el exmadridista Nacho. O mejor dicho, los paró Orjan Nyland, declarado MVP del torneo. El Sevilla cumplió, ante 26.000 aficionados, aunque es evidente que tiene carencias en mediocampo y, sobre todo, en defensa. Dice Almeyda que es optimista y que en estos últimos días antes del arranque de liga llegarán refuerzos. Veremos.

Ficha técnica:

Sevilla FC: Nyland; Carmona (Agoumé, m. 30), Ramón Martínez, Kike Salas (Castrín, m. 65), Suazo (Pedrosa, m. 65); Gudelj (Rivera, m. 82), Sow (Manu Bueno, m. 65); Lukebakio (Alfon, m. 65), Vargas (Peque, m. 66), Idumbo (Iheanacho, m. 65); Akor (Edu Altozano, m. 82).

Al-Qadsiah FC: Casteels; Mahnashi (Al Shahrani, m. 79), Gastón (Carvalho, m. 82), Nacho, Alshamat; Nahitán Nández (Jerry, m. 79), Bonsu Baah (Turki, m. 65), Equi (Abdulaziz, m. 79), Cameron (Hazzazi, m. 79) Al Salem y Retegui (Alothman, m. 79).

Goles: 1-0: Lukebakio, m. 8. 1-1: Retegui, m. 29. 2-1: Idumbo, m. 59. 2-2: Carvalho, m. 90+4.

Penaltis: Peque, gol (1-0). Nacho, falla (1-0). Pedrosa, gol (2-0). Julián Quiñones, gol (2-1). Manu Bueno, gol (3-1). Algathani, falla (3-1). Castrín, gol (4-1).

Árbitro: José Luis Munuera Montero. Mostró una tarjeta amarilla a Rubén Vargas, Yerry y expulsó a Michel, entrenador visitante.

Incidencias: Partido disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán correspondiente a la XIV edición del Trofeo Antonio Puerta. 26.973 espectadores.