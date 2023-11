Sevilla F.C: Una final en noviembre

Ojalá el resultado sea opuesto a las sensaciones previas. Tras siete partidos con la dirección del técnico uruguayo, en el casillero de victorias pone cero... aunque cuando se le refiere esta estadística a Alonso se apresura a decir que son ocho y que sí que ha ganado. Es obvio que nadie cuenta, menos el entrenador, el triunfo en tierras toledanas ante un equipo de la sexta categoría. Ahora llega el líder de la liga holandesa. Una liga menor pero en la que seguro que no es fácil conseguir las trece victorias en trece partidos que luce el PSV Eindhoven de Luuk de Jong. "La competición nos demanda ganar", decía el charrúa. Y la afición, harta de estar harta, también. Una victoria daría esperanzas de seguir en la liga de campeones y moral para afrontar el encuentro con el Villarreal de Marcelino. El sevillismo que se dará cita en Nervión estará como siempre, con los suyos, pero bien haría el equipo en darle algo a lo que agarrarse. El entrenador está muy discutido. Y no por gusto. Es porque no gana nunca (que sí, que le ganó al Quintanar, míster). Dice Diego Alonso que "las críticas las tomo como parte de la profesión y del día a día, cuando no hay resultados esperados. Hay que aguantar. Siento la confianza de los futbolistas, implicados al 100% y queriendo revertir la situación. Ellos saben que la recompensa está ahí del trabajo que venimos haciendo todos. Lo que pueda pasar va a depender de nosotros, no del resto. Si queremos seguir empujando o no. Si dejamos de luchar, de empujar de creer seguramente no lleguemos". Los jugadores le apoyan publicamente. Lo hizo Rakitic con vehemencia hace unos días y lo hizo en la previa otro de los capitanes. Los dos deben ser de la partida ante los holandeses. Sin Soumaré, Nyland, Badé, Suso y Lamela, el once del conjunto sevillista podría ser el formado por Dmitrovic; Navas, Gudelj, Ramos, Acuña; Fernando, Sow, Rakitic; Lukebakio, Ocampos y En-Nesyri. Suerte.