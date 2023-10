El Sevilla, en copa, con once ausencias

El entrenador uruguayo ha querido dar descanso a jugadores importantes en este partido ante el Quintanar, equipo de la Primera Autonómica Preferente de Castilla La Mancha. Soumaré, Ocampos, Lukebakio, Gudelj, Acuña, Rakitic y Mariano no viajan a Toledo. Estas ausencias se unen a las de cuatro jugadores que están tocados. Suso, del que el club no ha comentado los detalles de su lesión; Dmitrovic, que sufre un esguince en el quinto dedo de la mano derecha; Ramos, por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, y Jesús Navas, que según anunció Alonso tiene un proceso viral con vómitos y también se pierde la copa. Habrá que esperar para ver si la lesión de Ramos es más o menos importante, de cara a conocer si se pierde el partido de Vigo ante el Celta del sábado. Con todo esto, la convocatoria para el torneo copero, de 19 futbolistas, la conforman Nyland, Alberto Flores, Matías, Juanlu, Gattoni, Badé, Kike Salas, Nianzou, Pedrosa, Fernando, Manu Bueno, Joan Jordán, Óliver Torres, Januzaj, Lamela, En-Nesyri y Rafa Mir, además del lateral derecho Darío y el atacante Isra Domínguez, de los cuales el Sevilla destacaba en su web oficial que "podrían debutar oficialmente con la primera plantilla". El posible once contra el Quintanar sería el formado por Nyland; Juanlu, Nianzou, Badé, Pedrosa; Fernando, Jordán, Óliver; Lamela, Januzaj y Rafa Mir.