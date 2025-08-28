El Sevilla consigue inscribir a Suazo y Alfon

Suazo y Alfon González ya aparecen en el listado de LaLiga. De los tres fichajes, aún queda Odysseas Vlachodimos, pero por lo menos ya tiene el míster una nueva banda izquierda. El Sevilla ha conseguido la inscripción ampliando el contrato un año a Marcao (ahora tiene hasta 2028) y prorrateando el sueldo que tenía firmado (cuatro millones limpios al año) en tres años en lugar de dos. Evidentemente, no es lo ideal ampliar el contrato a un jugador con el que el entrenador no cuenta, pero es lo que hay. La entidad ha propuesto esta medida desesperada a los dos jugadores que más cobran: Marcao y Nianzou. El brasileño ha aceptado y el francés, no. Este margen salarial que deja la operación de Marcao junto a otras medidas han propiciado la inscripción de estos dos jugadores.

La salida de algunos jugadores como Pedrosa o Iheanacho deberían liberar un poco la soga que tiene el club al cuello, y si a eso le sumamos que podría producirse la venta de Rubén Vargas o Juanlu, Cordón tendría cierta libertad para inscribir a Vlachodimos y firmar a algunos refuerzos que, aunque sólo sea por número, son imprescindibles. Firmarlos e inscribirlos, claro. El Sevilla, por tanto, tiene que vender. Quedan 5 días de mercado.