El Sevilla consigue la cesión del portero griego Vlachodimos

El portero griego, de 31 años, ha jugado muy poquito en los últimos dos años: 45 minutos en la 24-25 en el equipo inglés y 10 partidos en la 23-24 entre el Benfica y el Nottingham Forest. Hace dos años pagaron por él 24 millones de euros y llegó a firmar campañas de mucho mérito en el Benfica portugués, tanto en liga como en Champions League. Con el panorama que tenía en Inglaterra ha decidido salir y ahora tendrá la oportunidad de pelear la camiseta titular con Nyland en el Sevilla Fútbol Club. A la espera de la oficialidad de este préstamo sin opción de compra, se espera a Vlachodimos en Sevilla el lunes, tras el amistoso que jugará el equipo nervionense el domingo en Toulouse ante el conjunto local.