Sin opción de compra

El Sevilla consigue la cesión del portero griego Vlachodimos

No hubo mucha gente que entendiera la renovación de Álvaro Fernández con el Sevilla. Tampoco Almeyda, que al poco de llegar lo metió en su lista de descartes. Cordón y el técnico argentino entendían que la portería necesitaba un refuerzo y ya tiene nombre propio: el guardameta del Newcastle Odisseas Vlachodimos.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Odisseas Vlachodimos
Odisseas Vlachodimos | Agencias

El portero griego, de 31 años, ha jugado muy poquito en los últimos dos años: 45 minutos en la 24-25 en el equipo inglés y 10 partidos en la 23-24 entre el Benfica y el Nottingham Forest. Hace dos años pagaron por él 24 millones de euros y llegó a firmar campañas de mucho mérito en el Benfica portugués, tanto en liga como en Champions League. Con el panorama que tenía en Inglaterra ha decidido salir y ahora tendrá la oportunidad de pelear la camiseta titular con Nyland en el Sevilla Fútbol Club. A la espera de la oficialidad de este préstamo sin opción de compra, se espera a Vlachodimos en Sevilla el lunes, tras el amistoso que jugará el equipo nervionense el domingo en Toulouse ante el conjunto local.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer