El Sevilla, cerca de colocar a Augustinsson y Delaney

El negocio no es bueno, pero el Sevilla no les necesita y serían un "estorbo". Se trata de Augustinsson y Delaney. Ambos han estado cedidos en el Anderlecht y, al parecer, allí están contentos con su rendimiento. El lateral sueco ha jugado 32 partidos y el centrocampista danés, que ha tenido algunas lesiones, 25. Según publica Sacha Tavolieri, periodista especializado en futbol belga, el Anderlecht está negociando con el Sevilla su compra. En el caso de Augustinsson se negocia por una cantidad que rozaría el millón de euros. Mal negocio, porque costó 5 millones y medio, en Nervión no ha hecho nada y se puede ir por un millón, pero es lo que hay. Y en el caso de Delaney, costó 6 millones, pasó sin pena ni gloria y a ver cuanto le puede sacar el Sevilla.

También regresan una vez concluidas sus cesiones Carmona, Luismi Cruz, Gattoni, Montiel y Óscar Rodríguez. Si la entidad nervionense no les encuentra acomodo pronto y se incorporaran a la pretemporada, será el nuevo entrenador el que decida si quiere contar con alguno de ellos, pero la intención de Orta es que salgan del vestuario sevillista. Quizás habría algo de debate sobre José Angel Carmona, por si con la marcha en enero de Jesús Navas pudiera ayudar en un momento dado.