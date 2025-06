Saúl: "Ha sido un placer ser parte del histórico Sevilla"

A sus 30 años, con seis asistencias y un gol en 26 partidos esta campaña a préstamo en el Sevilla, el futbolista no tiene sitio para el próximo curso en el conjunto dirigido por Diego Simeone, como ya le ocurrió el ejercicio anterior.

"Gracias por todo, Saúl Ñíguez y Sambi Lokonga. El Sevilla agradece a ambos su labor esta temporada en el club y les desea la mejor de las suertes en el futuro”, confirmó la entidad hispalense este domingo en sus canales oficiales.

"Ha sido un placer formar parte del histórico Sevilla FC. Desde el primer día no tuve dudas en unirme y, sumado al cariño que me mostró el club, me entregué al máximo. Muchas gracias a todo el equipo directivo, al cuerpo técnico, a mis compañeros y, sobre todo, a la afición que estuvo siempre ahí apoyando al club en las buenas y en las malas”, dijo Saúl en sus redes sociales.

"La temporada no fue como a todos nos hubiera gustado, por diversos factores, pero me quedo con la actitud del equipo y del club para no venirse abajo. Pero llega un día como hoy y me doy cuenta de que solo se me vienen a la cabeza cosas positivas vividas en el Sevilla FC", añadió en un mensaje. Vuelve al Atlético… para salir de nuevo.