Sampaoli: "No rematamos porque estamos muy lejos del arco rival"

Preguntado si eso mejoraría alineando a un delantero, y no a un falso nueve como hasta ahora, Sampaoli destacó que "podríamos debatirlo, pero el otro día jugamos 25 minutos con un delantero y tampoco generamos nada. Pusimos a Lamela y estuvo muy lejos del arco, pero si hubiéramos puesto a un delantero habría pasado lo mismo". Y aprovechó para lanzar un dardito al único jugador que no ha tenido minutos con el argentino, que es Rafa Mir. Dejó claro por qué no lo pone. "Mira más el arco que el juego. Debe tener más comunicación con sus compañeros sobre el campo", afirmó. El Sevilla tendrá tres bajas de cara al partido ante el Valencia: Tecatito, Rekik y Fernando Reges. Sobre el brasileño, el técnico aclaró que "ayer entrenó con el grupo pero hoy ha sentido un malestar y no pudo venir a trabajar". Sobre el rival, subrayó que "el Valencia es un equipo muy agresivo, muy veloz en transiciones. Tiene gente muy decidida. Va a ser un partido muy complejo si no lo jugamos bien. Tenemos que mejorar a los nuestros, que es algo que todavía no lo hemos logrado".