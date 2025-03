Ruibal, en Onda Cero: "Quiero la Conference, tengo ganas de jugar Champions y más de ganar el derbi"

Aitor Ruibal no esconde las "muchas ganas" que tiene de que llegue el derbi del próximo domingo, que arrancará a las nueve de la noche en el Villamarín. El jugador verdiblanco asume que llegan en buen momento, pero otras veces, en situaciones parecidas, no han sido capaces de superar al Sevilla. "¿Explicación? Si la supiese, se lo hubiese comunicado al vestuario y hubiésemos hemos ganado todos los que perdimos o empatamos. Lo afrontamos con muchísimas ganas. Es verdad que tenemos esa chispa de no haber completado las temporadas buenas que hemos hecho ganando los derbis, pero al final las estadísticas lo dicen y ya está", ha indicado en la entrevista en Onda Cero Sevilla.

Las declaraciones de Joaquín Caparrós: "Caparrós ni pincha de corta. Al final es un aficionado más. Intenta incendiar el derbi siempre, así que no hay que darle más importancia".

Buen momento del Betis: "Tenemos que aprovechar la buena dinámica que llevamos, los buenos resultados que estamos teniendo, tanto en Europa como LaLiga, que al final eso te da también esa confianza de afrontar los partidos. Tenemos que afrontar el partido jugando como nosotros sabemos, siempre teniendo cuidado y respeto al rival que tenemos en frente, porque en Primera División puede pasar cualquier cosa, pero sí que es verdad que el Sevilla tiene muy buenos jugadores. Tiene mucho potencial arriba, tanto en medio campo como atrás, así que no nos enfocamos tanto en el rival, tenemos que salir haciendo nuestro juego como hacemos siempre y ganar el partido".

No ha podido ganarle al Sevilla sobre el césped: "Le gané más importante que fue el de Copa. Tengo especiales ganas por ser el partido que es, por los años que llevo aquí, por el beticismo que llevo dentro y al fin y al cabo, eso tira. Tengo mucha ganas, evidentemente, de ganar el partido".

¿Será titular?: "Eso se lo dejo al míster, pero ojalá pueda jugar todo y dar lo mejor de mí. Si tengo que salir 20 minutos, pues 20 minutos, lo daré todo. Como si tengo que salir uno, como si no tengo que jugar".

Isco y Antony: "Son jugadores top mundial que jugarían en cualquier equipo del mundo. Son muy buenos, lo demuestran en cada partido y qué voy a decir de ellos… Si alguien ve algo diferente, es que no sabe mucho de fútbol"

¿Ganar el derbi, la Conference o jugar la Champions?: "Bueno, yo que he ganado un título con el Real Betis…, igual me quedaría con ganar la Conference, pero al final tengo muchísimas ganas de jugar Champions y todavía tengo más ganas de ganar el derbi. Ganar un título siempre es bueno y bonito".