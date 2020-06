Rubi: "Es imposible que el Betis pierda la categoría"

Rubi se la juega en San Mamés. Otra vez. El entrenador del Betis ha salvado varios ‘match-ball’ esta temporada, pero es consciente de que una derrota en Bilbao supondrá su destitución. No obstante, el técnico está "concentrado en el Athletic y sin pensar nada más".

En su comparecencia telemática ante la prensa previa al partido, Rubi ha señalado que "la situación de que el entrenador sigue o no sigue no es nueva. Para mí es inocua la situación. Trabajo para ganar mañana y convencido de que lo tenemos que hacer para ganar". Respecto a la posibilidad de que su equipo, a nueve puntos del descenso, pueda tener problemas para mantener la categoría, se ha mostrado tajante. "Es imposible que el Betis pierda la categoría, lo tengo clarísimo. Ni miro para abajo. Tenemos nueve puntos de ventaja. Sé lo difícil que es ganar partidos estando abajo. Ya lo es en el medio, pues imagínate abajo. Al final hemos pasado toda la tralla de los equipos de arriba. No estoy para nada preocupado", ha afirmado.

Para el partido ante el Athletic, Rubi tiene la importante baja de Joaquín, autor de un 'hat-trick' en el choque de la primera vuelta ante los bilbaínos. Sufre molestias en el sóleo. Sidnei y Javi García también continúan lesionados.