Riquelme mete al Betis en dieciseisavos de final

Con un triplete Rodrigo Riquelme clasificó al Betis para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey este miércoles ante el Torrent en el Ciutat de València, en un partido que terminó 1-4 y sirvió al extremo para reivindicarse, marcar su quinto gol en esta competición y acabar con el sueño del equipo de Segunda RFEF.

Pese a encajar tres goles, el Torrent siguió intentándolo hasta el final y Armando Corbalán marcó en el minuto 85 para darle una alegría a los 6.680 espectadores que acudieron al estadio del Levante. En el 90, Ángel Ortiz marcó el cuarto para el Betis.

Por las obras del campo de San Gregorio, al Torrent le tocó jugar a unos diez kilómetros de su municipio, restando algo de esa magia que tienen las primeras rondas coperas. Sin embargo, la afición ‘taronja’ se desplazó con ilusión al campo ubicado en la capital para ver a su equipo jugar contra un Primera División.

“Sí se puede”, cantaban los miles de torrentinos que estaban en la grada azulgrana, este miércoles teñida de naranja gracias a las bufandas y banderas del equipo local. Decía el técnico Toni Seligrat que era un partido para disfrutar, aunque el Betis monopolizó el balón sin darle ninguna opción a su equipo. El protagonismo era total de los verdiblancos.

Pese a la diferencia de categoría, Manuel Pellegrini no quiso arriesgar y sacó un once bastante reconocible con su estrella Antony como titular. El Chimy Ávila también fue de la partida y la primera ocasión de los béticos fue del argentino con un chut que se fue directo a las manos de Marc Dolz.

En el minuto once, Rodrigo Riquelme se recorrió la frontal como quiso para meterse hacia dentro y armar el disparo para marcar el 0-1. Dolz rozó el balón, pero botó justo delante de él y no pudo hacer mucho más para evitar el tanto. Pero sí pudo frenar un chut a bocajarro de Bakambu pocos minutos después.

El Betis seguía con su dominio mientras que el Torrent intentaba volcar su ataque por la banda izquierda de Manu Viana, pero la defensa bética cortaba las pocas progresiones de su rival, que conforme fue llegando la media hora de partido fue creciéndose.

La primera llegada con peligro del Torrent fue en el minuto 26 con un taconazo en el área del central Mejía al que llegó antes la zaga visitante que su delantero y Adrián Pérez lo intentó desde lejos, pero su chut se marchó desviado.

El Torrent dio un paso al frente, dejó de estar tan hundido y el partido se equilibró. Pero cuando el Betis quería apretar, lo conseguía sin mucho esfuerzo. Y en los últimos minutos de la primera parte lo hizo.

Dan Ojog evitó el segundo de ‘Roro’ Riquelme lanzándose con todo para tapar el disparo. y Marc Dolz voló para sacar una gran mano a un chut del Chimy Ávila, pero en el 43 Rodrigo Riquelme marcó el segundo. Sin casi ángulo, el futbolista bético la picó para batir a Dolz justo antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, Pellegrini dio entrada a Junior Firpo y Toni Seligrat hizo un triple cambio. Pero en la segunda parte el ritmo bajó. El Betis dominaba con calma, sin mucho esfuerzo; el Torrent lo intentaba sin éxito con balones largos.

Dos de los jugadores recién incorporados lo intentaron, pero los lanzamientos de Hugo Esteban y Diego Martínez se marcharon fuera. Riquelme era el líder verdiblanco en la fría y húmeda noche valenciana. Hacía el juego y lo repartía. El futbolista del Betis cedió para Pablo García, pero el cabezazo del canterano fue directo a las manos de Dolz.

José Vargas, apodado como ‘Gasolina’, entró y en el primer balón que tocó tuvo la mejor oportunidad del encuentro. Adrián tuvo que estirarse para rechazar el chut del futbolista naranja que salió mordido y en la siguiente jugada Armando Corbalán marcó el 1-3 para hacer enloquecer a la grada. En el 90, Ángel Ortiz redondeó el encuentro para el Betis.

Ficha técnica:

1 - Torrent: Marc Dolz; Steven Sibille (Hugo Esteban, m.46), Llambrich, Dan Ojog, Ivi Martínez; Adri Pérez (Diego Martínez, m.46), Adrián Lois (José Vargas, m.82), Mejía, Armando Corbalán; Raúl Caballero (Boris Kouassi, m.64) y Manu Viana (Fer Cano, m.46).

4 - Betis: Adrián; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez (Junior Firpo, m.46), Ricardo Rodríguez; Sergi Altimira, Chimy Ávila (Iván Corralejo, m.78), Deossa; Antony (Pablo García, m.66), Bakambu (Aitor Ruibal, m.66) y Roro Riquelme.

Goles: 0-1, m.11: Rodrigo Riquelme. 0-2, m.43: Rodrigo Riquelme. 0-3, m.75: Rodrigo Riquelme. 1-3, m.85: Armando Corbalán. 1-4, m.90: Ángel Ortiz.

Árbitro: José María Sánchez (Comité Murciano). Amonestó a Adrián Lois (m.71), Dan Ojog (m.82) y Diego Martínez (m.86) por parte de los locales y a Chimy Ávila (m.21), Aitor Ruibal (m.84) por parte de los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey disputado en el estadio Ciutat de València ante 6.680 espectadores.