Reunión con Monchi: Castro espera "que recapacite"

La intención de Monchi es la de marcharse del Sevilla. Así lo comunicó hace unos días al club. Pero quién sabe si puede pensarlo mejor y cambiar de idea. Se han reunido este lunes pero no ha trascendido si hay decisión final. El presidente lo tiene claro: "Esperamos que Monchi recapacite y siga con nosotros. No hay ninguna herida que no pueda cicatrizar". Con todo, intuimos que en la reunión Castro le habrá pedido que se quede, pero aún se desconoce el desenlace. "Al ser tan pocos días después del título conseguido es normal que la afición se pueda enfadar. Por eso me cogió por sorpresa. ¿Qué tiene menos competencias? No. Tiene autonomía en el club. Dudo que en otro club tenga la mitad de autonomía", declaró Castro en Canal Sur Televisión, además de referirse a un posible plazo impuesto a Monchi para que les comunique su decisión definitiva. "No es que haya una fecha concreta, pero más pronto que tarde debemos saberlo porque tenemos que trabajar y hay muchas cosas que hacer", explicó. Sobre la posibilidad de que se le perdone o no el pago de la cláusula de rescisión en caso de salida, que asciende a dos millones de euros, afirmó que "hay cláusulas de confidencialidad. Estas cuestiones entre Monchi y el club no las debemos difundir, se tienen que hablar en la intimidad". Seguiremos esperando e informando.