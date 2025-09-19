La Real reta al Betis en el estreno de Antony en La Cartuja

El equipo de Manuel Pellegrini ha tenido un inicio flojo, con solo una victoria en las cinco jornadas disputadas por los verdiblancos. Los dos empates ante Elche y Levante, además, suponen un pequeño paso atrás en las aspiraciones europeas.

Comparado con el año pasado, cuando se dejó tres puntos en seis partidos contra los recién ascendidos, esta campaña ya ha perdido cuatro en solo dos enfrentamientos. Por ello, este tipo de partidos contra rivales teóricamente directos se antojan claves para no perder comba con los puestos de privilegio.

En el conjunto sevillano, el principal nombre propio no es otro que el brasileño Antony, que revolucionó la ciudad con su vuelta el último día de mercado. Contra el Levante ya disputó el partido completo, aunque sin contribuir de manera directa en los dos goles del equipo, por lo que estará con ganas de rendir a buen nivel en su reencuentro con la afición del Betis en La Cartuja.

El preparador chileno recupera a Marc Bartra, que volverá a la titularidad tras perderse por molestias el duelo ante el Levante, pero pierde a Nelson Deossa, en un centro del campo que ya podrá contar con Marc Roca, suplente en los dos últimos partidos tras recuperarse de una lesión de tobillo. El canterano del Espanyol marcó un doblete en el último partido que jugó, precisamente contra los donostiarras. Aitor Ruibal, Ricardo Rodríguez e Isco Alarcón también son baja.

Por su parte, la nueva Real Sociedad de Sergio Francisco ha comenzado sin victorias. En cuatro partidos, acumula únicamente dos puntos después de perder contra el Real Madrid en la última jornada, y el objetivo de volver a competición europea tras una mala última temporada con Imanol Alguacil en el banquillo parece alejarse. El equipo vasco no empezaba sin ganar en las cuatro primeras jornadas desde la 2015-16.

A pesar de esto, las incorporaciones de Carlos Soler y Yangel Herrera en el tramo final de mercado son una ilusión para la afición 'txuri urdin'. El valenciano ya tuvo minutos contra el Real Madrid y dejó buenas sensaciones en el centro del campo.

Otro de los refuerzos del equipo donostiarra en el mercado estival ha sido el portugués Gonçalo Guedes, que todavía no se ha estrenado de cara a la portería, pero se enfrenta a un rival que se le da especialmente bien. El luso ha marcado 4 goles y ha repartido 3 asistencias contra los béticos en 11 partidos, el rival contra el que más producción goleadora ha generado en toda su carrera.

El entrenador guipuzcoano recupera a Brais Méndez y Luka Sucic, que fueron baja de última hora para el partido ante el Real Madrid, por lo que la Real tendrá más opciones en la medular, con la posibilidad de que entre Carlos Soler en la alineación tras los buenos minutos que dejó el pasado sábado. En ataque también tendrá alternativas, ya que se espera la vuelta al once del japonés Take Kubo, que cumpliría 200 partidos en Liga, y el nigeriano Umar Sadiq se estrena en una convocatoria este curso.

La Real Sociedad vuelve a un estadio que le trae muy buenos recuerdos. En La Cartuja le ganó al Athletic Club hace más de cuatro años la final de la Copa del Rey, el último título que luce en las vitrinas del club 'txuri urdin', gracias a un gol de penalti del capitán Mikel Oyarzabal.

El último enfrentamiento entre ambos en Sevilla se lo llevó el equipo de Pellegrini por 3-0, precisamente con gol y asistencia de Antony en su cuarto partido como bético, pero hasta ese día la Real llevaba cuatro enfrentamientos consecutivos sin caer ante el Betis.