Quique: "Tenemos que hurgar en las inseguridades del Celta"

Y la llegada de César Giraldez supone "que cambien cosas, siempre ocurre. Con entrenador nuevo se genera un estado de optimismo y excitación, pero nosotros tenemos que hurgar en las inseguridades del Celta". Pero tendrá que ser cambiando algunas cosas que no le gustaron del partido en Almería. "Debemos garantizar el orden, por encima de todo para que la calidad de los jugadores se pueda imponer . Estamos en un momento en el que el equipo suma puntos, un tramo importante de LaLiga donde hemos jugado ante rivales muy difíciles y el equipo ha competido bien. Por lo tanto, vamos afianzando una idea e incorporando jugadores a un determinado nivel físico. Por un lado tenemos la consolidación del modelo, pero con la idea constante de confirmar cosas que nos parecía que no estaban en el lugar correcto y que, por momentos, como el otro día, nos dio la idea de que, desde el desorden, somos vulnerables", declaró.

Quique se congratuló por la convocatoria de Navas con la selección, pero admitió que esperaba la de Kike Salas con la sub-21. El entrenador madrileño explicó que "me sorprende un poco lo de Kike porque me parece que está hiperconsolidado y que es un jugador excepcional. Si necesita más tiempo lo necesitará, pero hay cosas que tarde o temprano no tienen remedio. Positivamente, la de Kike es así y será un jugador seleccionable. Con respecto a Jesús, cuando te sientas con él no parece que tenga la edad que tiene, ni las internacionalidades que tiene. Está donde se merece porque tiene humildad, escucha, pregunta y tiene la curiosidad de un jovencito. Me alegro muchísimo de que vuelva a estar con la selección".

En cuanto a individualidades, al ser preguntado por el motivo de casi no dar minutos a los jugadores que llegaron en el mercado invernal, afirmó que "nosotros les entrenamos. Si ellos nos devuelven algo, les ponemos más o menos minutos", dejando claro que no está satisfecho con el nivel que ofrecen Hannibal y Véliz (Agoumé ha estado lesionado). Incluso, en el caso del argentino, dijo claramente que "hemos tenido buenas sensaciones con él en algunas cosas pero otras veces no". También se refirió a Rafa Mir, que "está entrenando muchísimo mejor y en cualquier momento podría entrar en una convocatoria". Y de Mariano contó que "lo suyo es del tendón rotuliano y es complicado. Cuando le veamos saltar como él salta, girarse como tiene que girarse, etc, ya veremos".