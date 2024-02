Quique: "Me irrita que jueguen al pié"

Para seguir en la senda de las victorias, que arrancó en Vallecas, el técnico madrileño quiere aprovechar que sus dos delanteros "nos dan mucha energía. Atacan bien al espacio, tienen resolución... Ahora deben confirmar que pueden sostenerse en ese rendimiento. Si mantienen ese nivel van a poner en mucho riesgo a las defensas". Pretende que sus jugadores muestren "humildad para poder hacer las cosas que los equipos buenos hacen. Me gustaría decir que tenemos un plan, pero los resultados están siendo intermitentes, por lo que los planes también lo son. Lo más importante es que los mecanismos funcionen, para eso necesitamos energía, mucha capacidad. Si quieres atacar bien, tienes que anticiparte, buscar la espalda, saber dónde saltan los jugadores. En defensa igual, tienes que moverte bien, tienes que cerrar pases interiores... o tienes energía o no va. El ejemplo es el Athletic, siempre tiene el mismo sistema, pero tiene una energía que parece que defiende con ocho".

Quique ha visto una mejoría en la fortaleza mental de su equipo, especialmente en Vallecas donde "hubo gestos que me gustaron, como el choque de manos entre Badé y Marcao tras sacar varios balones, el abrazo entre Sow y Óliver tras recuperar un balón... esa sensación de que tienen recompensa tras el esfuerzo es fantástica y por ahí viene la recuperación. La calidad la tienen, tarde o temprano recuperarán confianza". En defensa sólo quedan dos centrales, Ramos y Badé, así que el tercero no será un central puro. Seguramente no dará esa responsabilidad a Hormigo porque "no vamos a llevar a algunos chicos a un extremo que no merecen. Acuña cuando estuvo ahí nos dio seguridad". En cuanto al sustituto del lesionado Agoumé, no dio pistas. Preguntado si Hannibal ya ofrece el nivel de compromiso que le pedía el míster, subrayó que "tiene las mismas posibilidades que los demás compañeros. En los partidos de entrenamiento vemos cosas. Nos van quedando claras las características del jugador". Parece que no le hace mucha gracia el tunecino. Veremos.