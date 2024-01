Quique: "Ahora, a consolidar las victorias"

El triunfo conseguido en Getafe ha reforzado mucho mentalmente a este deprimido Sevilla. Lo admite su entrenador, Quique Sánchez Flores, que ha subrayado que "ganar siempre es lo más importante, hay que acostumbrarse a ello. El partido de Getafe debe hacer recapacitar al equipo para que sea consciente de las fortalezas que tiene. Sin dudas, ayuda a construir. Mas allá de los rivales, nosotros pensamos en nuestras mejoras, que son pequeñas pero fructíferas. Queremos tener la ilusión de vernos cada vez mejor. Cada vez que ganamos, debemos consolidar esa victoria, que es lo más complejo".

Aunque el rival del domingo no es un equipo cualquiera. Es el líder y no circunstancial. Candidato por méritos propios a ganar la liga. "El Girona es un equipo admirable. Domina las dos áreas, y tiene la ilusión de hacer cosas importantes. Michel está haciendo un trabajo fantástico, en un club con una atractiva idea de juego, y ahora que tiene a los mejores jugadores que se ha encontrado en su carrera, cuenta con grandes oportunidades de hacer algo grande", afirmó. Para ese partido todo apunta a que recuperará a Dmitrovic e incluso a Nyland, que "está entrenando bien, su regreso ha sido una gran noticia. Vamos a esperar para saber si llega al domingo". No estarán Acuña, Lukebakio, En-Nesyri y Gudelj. Pero sí el canterano Isacc Romero, del que comentó que "no hay que llenarle la cabeza de obligaciones. Con esa inconsciencia y libertad de la juventud, hay que intentar que aterricen en el profesionalismo de esta misma manera. Luego tendrán tiempo para modificar lo que haga falta, pero generan una motivación y deseo que viene serie, y en el caso de Isaac es también así".