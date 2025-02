Pimienta: "Mi relación con Orta y Carrasco es buenísima"

El entrenador sevillista, preguntado por su relación con Del Nido Carrasco y Orta, ha explicado que es "muy buena. Es la misma que tenía desde que llegué en julio. El presi me llama prácticamente todos los días. Con Víctor también hay una relación muy buena. Hemos hablado lo que teníamos que hablar pero ya pensando en lo importante, que es el partido contra el Valladolid". Un partido "muy exigente. Si miras la clasificación ves la dificultad del partido. Vienen sin ganar de hace tiempo, un poco como nosotros. Ellos se juegan mucho, pero nosotros también. Nos va a costar muchísimo si no estamos mentalizados para el tipo de partido y para la exigencia. La semana de entrenamientos ha sido bastante buena, no tengo ninguna queja en ese sentido y todos sabemos el partido que nos vamos a encontrar. Los equipos necesitados suelen resucitar en la segunda vuelta".

El Sevilla presentará en Zorrilla las bajas de Badé, Saúl, Adams, Nianzou y Sambi Lokonga. "No voy a llorar por las bajas", comentaba García Pimienta, que cuenta con la buena noticia de "Sow, que está teniendo buenas sensaciones en los entrenamientos. Si no pasa nada raro debe estar. Gudelj hoy ha hecho sólo la primera parte y tenemos el entrenamiento de mañana. Veremos si puede llegar. Aquí sí hay una pequeña duda porque quedan 48 horas".

En mitad de la tabla, el equipo nervionense aún no sabe por qué estará peleando al final de la temporada. En cuanto a la posibilidad de que esa pelea sea por un puesto europeo (hasta la octava plaza podría permitir jugar competición continental), subrayó que "nosotros nos tenemos que ganar el derecho a luchar por algo. Me sabe mal repetirlo porque lo digo siempre, pero en la jornada 34 diremos hacia dónde miramos. No vale de nada pensar ahora en algo que podríamos no ser capaces de conseguir. Pensamos en el Valladolid y en acabar el partido con la conciencia tranquila de haberlo dado todo".