Pimienta: "Nos va a costar afrontar los partidos con garantías"

Preguntado por si está enfadado con el club por no atender sus peticiones, no quiso hacer mucha sangre, pero se le notó la acritud ante esta situación. "Mi responsabilidad es la de entrenar al equipo y que los jugadores que tengo rindan a su máximo nivel. Yo informo de las posiciones en las que estamos algo justos, como el lateral izquierdo o el centro del campo. A partir de ahí, me desentiendo. Pero creo que tenemos una plantilla muy corta para los partidos que quedan. Y esta semana tenemos un déficit de jugadores con los lesionados y la sanción de Carmona. Voy a tirar mucho de la cantera, por necesidad, pero también por creencia, declaró.

Al no llegar ningún lateral, "Hormigo es uno de los jugadores que tengo en mente porque ha hecho pretemporada con nosotros, también Oso. Kike y Carmona también pueden jugar en esa posición para suplir a Pedrosa cuando sea necesario". Se ha cerrado el mercado en España, pero continúa abierto en otras ligas como la turca. Y el Galatasaray ha ofrecido 8 millones por Juanlu. Xavier García Pimienta que no se vaya porque "voy a tener que jugar yo".

Sobre el rival, el Barcelona, subrayó que "es un equipo que aunque jugó ayer, a los 20 minutos lo tenía solventado y eso muestra su potencial. Seguramente en muchos momentos no podremos tener el balón como nos gusta, pero también hay que saber sufrir e incluso disfrutar sin balón, defendiendo concentrados y siendo conscientes de que si robamos podemos hacerles daño. Tienen defensa adelantada, lo tienen muy bien trabajado, pero si podemos robar, se generarán espacios a la espalda que podemos aprovechar. Con balón, que ellos también sean capaces de sufrir y no estén cómodos. Que pase lo que queremos y seamos protagonistas, porque si te metes atrás te acaban sometiendo y lo normal es que te generen gol. Tienen a Lamine, a Ferrán, a Raphina, Lewandowski, Fermín... Habrá que estar muy atentos a todos".