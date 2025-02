Pimienta: "¿Europa? Si damos ese pasito más, quién sabe lo que puede pasar"

El entrenador catalán destacó que "tenemos un partido muy exigente contra el Mallorca, con el doble aliciente. De ser capaces de ganar esta temporada dos partidos consecutivos, algo de lo que no hemos sido capaces de momento. Si lo conseguimos, encima atrapamos al Mallorca en la clasificación y tendríamos el golaverage a favor. Es un reto y encima delante de nuestra afición, que hace ya bastante tiempo que no nos ve ganar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Va a haber un ambientazo increíble, nos van a apoyar y vamos a tener que devolverlo con compromiso y buen juego. Ojalá sea parecido al de Valladolid, en el que además fuimos eficaces. Nos gustaría mucho brindarles esta victoria. Estoy contento, de momento, con lo que se está consiguiendo, pero entramos en el momento clave, los últimos partidos. Quedan todavía 14 y debemos ser ambiciosos. La intención es ir a lo máximo y ganarnos el derecho a pelear por cosas grandes, pero dependerá de nosotros en estos partidos".

No quiere hablar mucho Pimienta de la posibilidad de meterse en Europa, pero la ambición siempre estará presente. "Ojalá estuviéramos mucho más arriba de lo que estamos, pero tenemos 31 puntos y estamos donde estamos. Si ganamos este partido tan exigente, si damos ese pasito más, nunca se sabe lo que puede pasar", declaró.

Preguntado por las declaraciones de Isaac Romero, afirmando que "este proyecto tiene muy buena pinta", subrayó que "me encanta que diga eso. Lo importante aquí son los futbolistas y si ellos están a gusto y creen en el proyecto, vamos por el buen camino. Si hay jugadores que han tenido ofertas superiores económicamente a lo que están ganando aquí y deciden quedarse, es porque creen que van a ser mejores de aquí a final de temporada. Es de agradecer que jugadores, como en este caso Isaac, esté cómodo con cómo se están haciendo las cosas. Hemos hablado mucho con él. Cuando no había marcado siempre he dicho que estaba contento con su trabajo y con lo que aporta. Los delanteros se valoran muchas veces solo por los goles. No es mi caso. Quedan 14 partidos, es muy importante y estoy seguro de que va a seguir marcando porque lo está haciendo muy bien".