Petit, cedido al Mirandés

Desde la entidad verdiblanca se ha anunciado la cesión por una temporada de Petit al Club Deportivo Mirandés, pero sin opción de compra, porque la idea es que pueda triunfar en breve vistiendo de verdiblanco. La joven promesa uruguaya, que hizo1 2 goles en 34 partidos oficiales en Nacional, jugará, por tanto, en la segunda división española y regresará en junio de 2026. El Real Betis se adelantó a equipos como el Leipzig con la idea de que se rodara primero fuera de Heliópolis y pudiera volver con más experiencia. Además, Gonzalo Petit ocupa plaza de jugador extracomunitario, plaza que Fajardo guarda para Antony o, en caso de no conseguir la ansiada cesión del brasileño, para otro futbolista de fuera de europa que la pueda necesitar. En la hoja de ruta de la dirección deportiva se incluye el fichaje de un mediocentro defensivo y un extremo diestro, posiciones a la que se podría sumar un delantero dependiendo del futuro de Bakambú y el Chimy, y el análisis final de Pellegrini al finalizar la pretemporada.