Perraud, traspasado al Lille

El mercado de fichajes del Betis sigue siendo un polvorín. A falta de oficialidad, Romain Perraud es nuevo jugador del Lille francés. Tanto es así que el lateral izquierdo ya se encuentra en la ciudad gala para pasar reconocimiento médico con el club que dirige Bruno Génésio. Las arcas verdiblancas ingresarán un total de 3 millones de euros fijos, más otro medio millón en variables, por la operación del defensa de Toulouse. De esta manera, los helipolitanos recuperan la inversión que realizaron la temporada pasada.

Perraud ha dado declaraciones a los compañeros de Informa Betis mientras que se marchaba de la capital andaluza. "Muchas gracias a todos los béticos, ha sido un placer estar en este club y hacer una temporada histórica; lo he dado todo. Mucha suerte al Betis para la siguiente temporada", expresaba el defensa después de abandonar el stage de pretemporada en Marbella.

En este sentido, el futbolista pudo despedirse de sus compañeros durante la cena en el hotel Barceló Marbella. También ha tenido la oportunidad de tener unas palabras tanto con Pellegrini como con todo el cuerpo técnico. "Ha sido un año muy bueno para mí, la afición es increíble y me marcho muy contento. Mucho Betis siempre.", reconocía Perraud al tiempo que recordaba el nacimiento de su hija en Sevilla.

Con esta salida queda cerrado el rumor sobre cuál iba a ser la salida en el lateral izquierdo. El Ingeriero contará, por tanto, con Junior Firpo y Ricardo Rodríguez para la banda izquierda. Dos jugadores que competirán para una posición en una temporada con muchos partidos, repartidos entre Europa League, liga y Copa del Rey.