Pellegrini: "Sanabria se queda con nosotros"

Pese a que el Genoa insiste en poder volver a contar con el jugador paraguayo, Pellegrini se ha mostrado claro. "He hablado mucho con él. Hay un interés del fútbol italiano. Para mí es una oferta que el club no debe contemplar y se quedará aquí porque lo necesitamos", aseguró.

Preocupa más en el beticismo la posible marcha de jugadores con más caché como Fekir o William Carvalho. Respecto a este asunto, el preparador chileno ha afirmado que "hasta la primera semana de octubre puede haber cambios. Al igual que William, muchos jugadores - preguntado por Fekir - pueden querer contar con ellos, pero no creo que el club vaya a desprenderse de ninguno de ellos si no llega una oferta muy importante. Ojalá no se produzca la salida de ninguno".