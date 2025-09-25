Pellegrini, sobre su renovación: "Cuanto antes se sepa, mejor"

Pellegrini no quiere desviar la atención pero al ser preguntado, esta vez ha introducido una novedad en su respuesta: quiere saber pronto si seguirá en el Real Betis. "No quiero que mi renovación sea lo principal. Estamos metidos jugando domingo y jueves. Tanto para el club como para mí es importante saber qué futuro va a tener. Si no, empiezan las especulaciones y este tipo de preguntas constantes. Es un tema que no voy a resolver yo, pero cuanto antes se sepa lo que va a ser el futuro, mejor es. No solamente depende de lo que el club decida, si quiere esperar a lo que pase en la temporada. Tenemos que tener una conversación con los dirigentes para estar seguros de cuál es el mejor camino, tanto para ellos como para mí", declaró.

El "ingeniero" quiere seguir en el club heliopolitano, pero no se corta a la hora de explicar que si tuviera que irse, lo aceptaría. "No temo por mi futuro. Estoy muy feliz en el Betis, pero tengo una carrera larga y la voy a continuar unos años más. Si es en el Betis, fenomenal, si no, en otro lugar. El menor problema que tenemos es el económico. Tengo que conversar con el club para saber cuál es el futuro, si es conmigo o no. Igual, estaría muy contento de estar seis años acá y terminar mi temporada aquí".

En cuanto al empate con el Forest, subrayó que "ha sido un partido bastante extraño, con unos primeros 15 minutos en los que convertimos gol y lo hicimos muy bien. Después nos echamos atrás y les dejamos iniciativa, tuvieron oportunidad de hacer goles. Y un segundo tiempo muy completo donde recuperamos el funcionamiento. Superamos los problemas que teníamos en defensa y el Nottingham no llegó ni una sola vez. Quizás nos faltó un poco más de creatividad, pero por lo menos tuvimos las ocasiones para empatar ante un rival muy difícil, creo que es el más difícil del grupo. Hemos sacado un punto, que uno nunca está conforme siendo local, pero tenemos que hacerlo bueno en Bulgaria".