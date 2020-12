Pellegrini y las "27 jornadas para revertir la situación"

Pellegrini cree que hay margen para mejorar la imagen del equipo y recuperar terreno en la tabla. "En eso quiero ser muy claro. Estamos en la fecha 11 del campeonato. Están por encima nuestro seis equipos con un puntos más. Cuando estamos en esta racha en este momento del campeonato, aún hay tiempo para cambiarlo. Tenemos una plantilla que el año pasado no hizo una buena temporada y aún quedan 27 jornadas para poder revertir la situación", comentó el entrenador verdiblanco.

Respecto a su futuro - firmó por tres temporadas - no tiene dudas. "En cuanto a mi puesto, sabe que uno depende de los resultados. Si me pregunta si tengo temor, ninguno. Vine a una institución que confió en mí, en el plantel que hay. A todos nos gustarían cosas distintas, pero no es momento de analizar con resultados negativos. Acepto las críticas, pero estoy seguro de lo que hago", indicó.

Por otro lado, el preparador chileno ha afirmado que los jugadores "no están mentalmente mal. Quieren buscar la solución. Pasa por estar tranquilo, confianza, y no cuestionar los resultados. Se gane o pierda, analizamos todo. Los dos últimos partidos hemos bajado también ofensivamente. Hay que recuperar la confianza de otros partidos".