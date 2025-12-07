Junior, mínimo dos semanas de baja

Pellegrini: "Si hay que perder, que sea de esta forma"

Evidentemente se referirá al segundo tiempo, no al primero donde el Betis no dio el nivel defensivo, de intensidad y de concentración ante un Barça iluminado. Manuel Pellegrini quiso aplaudir la reacción de su equipo cuando más difícil era levantar el ánimo, con 1-5. "Tuvimos tantas ocasiones como ellos pero ellos los marcaron. Si hay que perder, que sea así, sin bajar los brazos", declaró.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

El entrenador del Betis Manuel Pellegrini, durante el partido de LaLiga EA Sports que Real Betis y FC Barcelona disputaron en el estadio de La Cartuja, en Sevilla
El entrenador del Betis Manuel Pellegrini, durante el partido de LaLiga EA Sports que Real Betis y FC Barcelona disputaron en el estadio de La Cartuja, en Sevilla | EFE/Raúl Caro

El técnico chileno no cree que "haya faltado agresividad. Nos pusimos en ventaja y en dos minutos nos hicieron dos goles. Tuvimos un partido nefasto en la parte defensiva. Éramos la segunda mejor defensa del campeonato, pero tuvimos esos fallos que les permitieron a ellos ponerse por delante en el marcador. Nos enfrentamos a un Barça que, en un día malo nuestro defensivamente, tuvo mucha efectividad".

Además, se quejó del penalti, porque "ese penal le pega a Bartra antes en el cuerpo y luego en la mano. Inventan un penal para aumentar la ventaja. No recurro a eso para hablar del partido perdido pero no lo entiendo. Soy partidario del VAR pero el árbitro debe tener personalidad y pitar lo que vea".

Por su parte, Bartra subrayó que "han hecho dos goles que han trastocado los planes. Con poco nos han hecho mucho daño. A lo mejor falta de contundencia por nuestra parte. Dos varapalos tan rápidos te dejan un poco así... pero el equipo no ha bajado los brazos. El penalti es bastante dudoso, pero no hay excusas, hay que seguir trabajando para que no suceda esto. Hemos luchado hasta el final. Hay que pasar página, el jueves hay otro partido y seguimos", declaró el defensa en alusión al partido que les medirá en Croacia al Dinamo de Zagreb en la Liga Europa.

