Pellegrini: "Hay muchos lesionados, no se puede rotar mucho"

Manuel Pellegrini ha asegurado en la rueda de prensa previa al encuentro en Balaídos que la plantilla cuenta con una alta carga de lesionados y la posibilidad de hacer rotaciones es escasa. El Ingeniero asegura que este partido adelantado no se puede comparar con una jornada europea porque el tiempo de viaje es menor, y el tiempo de descanso tampoco coincide con la alternancia con competiciones europeas.

El Betis acumula en las dos primeras jornadas cuatro puntos y dos goles, unos registros normales para el técnico chileno. "No es fácil marcar una diferencia de dos o tres goles con otros equipos, el Barça ganó tres dos y el Madrid iba 1-0 en el minuto 87: la liga española es pareja", explica el preparador técnico. Además, añade que cada equipo "hace su futbol para tratar de hacer ocasiones" para después culminarlas con goles, pero asegura que su equipo no se va a caracterizar por tener una gran ventaja en el marcador.

En cuanto a los fichajes, ha argumentado que cualquier nombre que suene se trata de especulaciones. En el caso de Guido Rodríguez, reconoce haber pedido un refuerzo para la posición del pivote, pero no puso ningún nombre sobre la mesa: "No he sacado el nombre de Guido en ninguna reunión, son todo especulaciones y cosas que tiene la prensa. Veremos si podemos traerlo".

Mientras, defiende que Sergi Altimira y Pablo Fornals se están adaptando a esta posición y lo están haciendo bien. "No es un problema de un jugador, sino de una función con tres competiciones", ha sentenciado el entrenador bético. En el caso Antony, ha explicado que se vuelve a tratar de especulaciones, pero admite que desea su vuelta a La Palmera antes de que cierre el mercado de fichajes.

Esta temporada el Betis vuelve a jugar tres competiciones y para El Ingeniero el mérito no está en llegar lejos en alguna de ellas, sino en competir las tres y no abandonar ninguna de ellas. "Los días jueves pasan factura en la liga, el gran mérito que hemos tenido estos años ha sido competir en Europa sin dejar la liga de lado, para eso hemos tenido que hacer rotaciones y pasar por momentos malos". Por ello, recuerda la importancia de tener una larga plantilla para tener una mayor posibilidad de hacer rotaciones y llegar a cumplir el objetivo: este año "clasificar entre los ocho primeros en Europa League".

Otro de los puntos que se han puesto en el orden del día de la rueda de prensa han sido las posibles salidas y refuerzos en los laterales. "Si algún lateral se va quedamos con una posición no cubierta, pero por ahora la la posición de los laterales no es un tema prioritario", ha explicado Pellegrini. Ha puesto en valor el papel de los jugadores que tiene ahora en esta posición, especialmente en el caso de Bellerín.

En cuanto al rival, ha asegurado que el arranque que han tenido no es el deseado, pero confía en que el entrenador va a encontrar la manera de cambiar el escenario. Asegura que va a ser un contrincante complicado que no les va a poner las cosas fáciles.