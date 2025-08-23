Pellegrini destaca "la buena concentración defensiva"

El técnico chileno se mostró "muy contento. Hoy ganamos tres puntos y no uno. Estuvimos muy sólidos defensivamente y supimos defender el gol. Tuvimos tres o cuatro ocasiones para decidir, pero no lo hicimos y la concentración defensiva nos permitió que no nos empataran esta vez. Hoy estuvimos sólidos, apretamos más arriba para que ellos no agarrasen el ritmo. Hubo ocasiones de Pablo García, Cucho, Bakambu... Cinco o seis llegadas. Y no tuvimos desconcentraciones defensivas. Estamos a principios de temporada. Llevamos dos partidos en cinco días. Esa afinación se irá mejorando con partidos y entrenamientos. Es muy importante dejar la portería a cero. Si te hacen gol, que sea por una gran jugada del rival, no por fallos de conceptos".

Uno de los mejores del partido, y autor del gol que dio los tres puntos al conjunto bético, fue Lo Celso, que "tiene gol y es importante jugando en cualquier puesto. Tiene visión y calidad como muy pocos jugadores. Me alegro mucho por él". También destacaron en el choque con el Alavés Bellerín, Ruibal y un Altimira que rayó a un gran nivel, como en Elche. Del mediocentro catalán destacó que "Sergi ha ido mejorando su rendimiento, nos tiene que dar una salida más clara aún. Pero ha ido creciendo y lo va a seguir haciendo". Y en el tramo final, fue clave el desequilibrio que propició en el partido Pablo García, que fue un dolor de muelas para el Alavés y que tuvo dos ocasiones de gol. "Fue el jugador que tuvo la definición del partido. Tuvo dos opciones claras: la primera muy bien definida, pero fue una gran tapada del portero de ellos. Y la segunda estuvo cerca. Es un jugador joven que está empezando, tiene mucho futuro", declaró.

Sobre el ambiente de La Cartuja y el apoyo de la afición, subrayó que "sabíamos que la hinchada del Betis iba a responder y llenar el estadio. Poco temor en ese sentido. Que sintiéramos el cambio de estadio con esa hinchada es muy difícil".