Pellegrini: “Cuando empezamos la temporada el objetivo es ser campeones”

Manuel Pellegrini ha sido honesto al reconocer que su objetivo al inicio de temporada, en las últimas cinco temporadas que lleva en el Betis, ha sido proclamarse campeón de liga. Un objetivo que se va modulando con el progreso de la campaña hasta pasar a lograr un puesto Champions, y de forma paulatina, una plaza en una competición europea. Es decir, marcarse unos objetivos, quizás, demasiado ambiciosos, para tratar de lograr objetivos considerables, como una final europea o un título de Copa del Rey.

Otro de los sueños que tiene la afición verdiblanca, además de jugar la máxima competición europea, es el regreso de Antony al Betis. “No he hablado con Antony, todos sabemos que estuvo muy a gusto con nosotros. Nosotros queremos que vuelva y él seguramente quiera regresar, pero no depende de lo que uno quiere”, ha señalado El Ingeniero.

En caso de que el astro brasileño regresara esta temporada a la capital hispalense, su nuevo estadio sería La Cartuja, y no el Benito Villamarín. “La ambición es la misma, independientemente del estadio donde juguemos. La remodelación del Benito Villamarín había que hacerla, llevaba muchos años postergándose un estadio de categoría”, argumenta el preparador técnico en la rueda de prensa. No tiene duda alguna que la afición va a seguir apoyando de forma apasionada al Betis, también en su “nuevo estadio”.

En referencia al tropiezo en la primera jornada de liga en el Martínez Valero, el chileno ha explicado que el problema no fue no tener el control de la posesión. “La mayoría de la posesión la tuvieron entre el portero y los dos centrales, no nos hacían mucho daño. Hay que tener muy claro dónde está la posesión y qué peligro genera, nos llegaron una vez a la portería”, defiende el entrenador bético. Añade que sus jugadores tiraron mucho más a puerta, y que el problema está más en la creación de juego y en superar la zona de tres cuartos, más que en hacerse con el control del balón.

En este sentido, Manuel Pellegrini no considera que el empate en Elche fuese un mal resultado: “Las 38 fechas de la liga son muy difíciles por distintos motivos, todos los rivales son difíciles, no es malo sacar un punto como visitante, hay que estar preparados física y mentalmente para tener esa ambición”.

El próximo viernes recibe al Alavés, un rival conocido para el técnico verdiblanco. “Conozco mucho al técnico, se de su calidad y como trabaja sus equipos. El Chacho Coudet tiene un equipo con una línea de juego bastante definida. Esperemos puntuar en La Cartuja”, ha declarado el Pellegrini.

Otro de los temas importantes en la previa a la segunda jornada ha sido el solapamiento entre el cierre del mercado y el inicio de liga. “No hay ninguna razón lógica por el que el mercado termine después de que inicie el campeonato. Una vez termina la liga anterior hay 50 días para definir las plantillas. Esas tres semanas con la liga comenzada me parece una aberración”, defiende El Ingeniero.

La realidad es que, con la lesión de Isco, el Betis pudo lanzarse al mercado, pero prefirió apostar por Lo Celso como recambio natural del capitán verdiblanco. A la pregunta sobre el sustituto del mediapunta para dar descanso al argentino, y tras conocerse la cesión de Iker Losada, el preparador técnico asegura que cuentan con diferentes opciones. “Esperemos que Lo Celso no se lesione, pero tenemos a Dani Pérez, a Iván Corralejo, o podemos incluso con dos puntas como hicimos el año pasado”, explica Pellegrini en rueda de prensa.