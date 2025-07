Pau y Valentín, felices y "a por títulos"

El central argentino de 22 años, que ha firmado hasta el 30 de junio de 2030, quiere "competir para ganar algún título" y afirmó que "el objetivo es lograr lo máximo posible". Gómez, quien ya se ha ejercitado este lunes por vez primera a las órdenes del técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, ha sido presentado por el presidente de la entidad, Ángel Haro, como "una realidad, no una promesa, del fútbol argentino".

El central de San Miguel dijo que "en los últimos años el Betis ha tenido un crecimiento importante, peleando siempre por las plazas europeas" y que ello fue lo que le decidió a fichar por "un club que en Argentina se mira mucho, siempre compitiendo por una plaza en competiciones europeas, que ha llegado a finales y que ha salido campeón. Por eso me incliné por el Betis", indicó. "Pude hablar con Germán (Pezzella), me mandó un mensaje, estuvimos hablando, me contó lo que era el club. También con Gio Lo Celso, que me ayudó bastante estos días. Él y el Chimy (Ávila), junto a todo el grupo, me recibieron de una forma muy cálida", dijo de sus contactos con otros argentinos del Betis.

Por su parte, Pau López destacó que "cada vez está más caro estar en esta plantilla" y que "el nivel es mayor" que cuando la abandonó en 2019 rumbo al Roma italiano. El portero catalán, que ha firmado hasta 2028, subrayó que "el Betis es un club que está creciendo, se ve y eso es positivo. Eso lo hacen equipos que quieren ir a más y que no se conforman. Me gustaría que la gente estuviese igual de orgullosa que el año que estuve aquí anteriormente. Estoy muy feliz regresando. Este sentimiento de pertenecer a un club así no lo cambio por nada en el mundo".