Pau López, mínimo un mes de baja por lesión

Según ha indicado el Betis a través de un comunicado, "Pau López sufrió unas molestias en su pierna derecha durante el calentamiento del partido frente a RCD Mallorca. Tras las valoraciones y pruebas realizadas por los servicios médicos del club, se confirma que tiene una rotura del tendón del músculo plantar delgado de su pierna derecha. Realizará un tratamiento conservador y su incorporación al grupo dependerá de su evolución". El músculo plantar delgado es un músculo pequeño que se origina en la parte posterior del fémur y tiene un tendón largo y delgado que se inserta en el talón, a menudo fusionándose con el tendón de Aquiles. Su función principal es asistir de forma secundaria en la flexión plantar del tobillo, es decir, la elevación del talón.

El cancerbero catalán podría perderse entre cuatro y seis semanas de competición. El Betis tiene por delante cinco encuentros en noviembre, incluido el derbi, y otros cinco en diciembre, entre ellos el choque ante el Barça en La Cartuja.