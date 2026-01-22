El PAOK liquida al Betis en la segunda parte; Ruibal y Lo Celso, KO

El equipo del chileno Manuel Pellegrini se plantó en Salónica con la posibilidad asegurar su posición entre los ocho primeros y pasar directamente a los octavos a falta de una jornada, con lo que evitaría disputar los dos partidos de la ronda previa, pero le esperaba un rival que tenía una necesidad más imperiosa, la de seguir con buenas opciones de mantenerse vivo en el torneo.

La formación que entrena el rumano Razvan Lucescu debía esforzarse al máximo ante su animosa afición en un partido que podía calificarse para los griegos de 'final', y para a ello puso como base el hecho de que atraviesa por un gran momento, como lo demuestra el que es líder de la Liga griega tras la decimoséptima jornada después de ganar el pasado fin de semana en este mismo escenario al OFI Creta (3-0).

El Betis, pese a sus bajas significativas en las últimas semanas, no anda peor de moral, situado en la parte alta de LaLiga y en los octavos de final de la Copa del Rey, con lo que el pulso entre estos rivales se preveía interesante.

El equipo visitante no se arrugó con el ambiente del estadio Toumba ni con la previsible intensidad de los locales en el arranque, controló bien en la defensa y no dudo en irse hacia el área rival cuando tuvo el balón, con lo que el partido avanzó sin grandes sobresaltos en las porterías y con un ida y vuelta del que nadie salió dominador.

Fue el polivalente Aitor Ruibal, que en esta ocasión actuó de extremo izquierdo y que no pudo acabar el encuentro por lesión, el que gozó a la media hora de la primera aproximación con cierto peligro, pero se encontró con la intervención del meta Antonios Tsiftsis, aunque no tardó el punta griego Giorgos Giakoumakis en dar la réplica dentro del área chica y con el exterior del pie tras un centro del ghanés Abdul Baba.

En la segunda parte, después de una primera de equilibrio y control por ambas partes, el Betis dio un paso adelante y estuvo más tiempo en las inmediaciones del área griega frente a un rival al que el empate le valía bastante menos pero que vio como pasaron los minutos sin encontrar soluciones, hasta que Giakoumakis volvió a rondar las inmediaciones de Pau López.

El punta griego no encontró puerta pero sí, mediado el período, el serbio Andrija Zivkovic, quien remató de cabeza una jugada muy elaborada del PAOK, un tanto que coincidió con la lesión del argentino Giovani Lo Celso, quien había ingresado por Pablo Fornals y que apenas estuvo en el campo seis minutos.

Pudo ser peor para el conjunto sevillano, que poco después vio como se le anuló un gol al ruso Magomed Ozdoev tras consulta con el VAR, pero la sentencia llegó en el minuto 86 cuando el canterano José Antonio Morante, hijo del torero del mismo nombre, hizo penalti a Giannis Konstantelias para que Giakoumakis lo transformara en el 2-0 definitivo.

- Ficha técnica:

2 - PAOK: Tsiftsis; Kenny, Kedziora, Michalidis, Baba; Ozdoev (Camara, m.88), Meite; Zivkovic, Pelkas (Konstantelias, m.54), Taison (Despodov, m.83); y Giakoumakis (Mythou, m.88).

0 - Betis: Pau López; Ángel Ruiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Altimira (Marc Roca, m.62), Deossa; Pablo García (Morante, m.68), Fornals (Lo Celson, m.62) (Dani Pérez, m.68), Aitor Ruibal (Ez Abde, m.54); y Chimy Ávila.

Goles: 1-0, M.67: Zivkovic. 2-0, M.86: Giakoumakis, de penalti.

Árbitro: Simone Sozza (Italia). Amonestó a los locales Pelkas (m.26), Ozdoev (m.51), Michailidis (m.85) y Zivkovic (m.85) y a los visitantes Altimira (m.44) y Pau López (m.85).

Incidencias: Partido de la séptima y penúltima jornada de la primera fase de la Liga Europa disputado en el estadio Toumba, en Salónica (Grecia), que se llenó con cerca de treinta mil espectadores, de ellos un par de centenares de seguidores béticos.