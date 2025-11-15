Pablo García brilla con la sub21

En el contundente 7-0 del combinado español, Pablo tuvo protagonismo en tres de los goles. Repartió dos asistencias de gol en el segundo tiempo y cerró la goleada marcando el séptimo tanto en el minuto 87. El talentoso futbolista sevillano sigue creciendo. Con España hizo un sensacional mundial sub 20 y en el Betis anotó hace unos días sus dos primeros goles con el primer equipo verdiblanco. Fue en Palma del Río, en la copa. Y se hizo acreedor de un record que no posee nadie en el club heliopolitano: se ha convertido en el único jugador en toda la historia del Real Betis en marcar en todas las categorías del conjunto verdiblanco, desde prebenjamines hasta el primer equipo.