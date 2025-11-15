Un gol y dos asistencias

Pablo García brilla con la sub21

Otro partido de Pablo García con España en el que demuestra que tiene una habilidad especial cerca del área. Para marcar goles y para facilitárselos a los compañeros. El canterano bético brilló en el partido de la sub21 ante San Marino.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

El extremo de la selección española sub-21 Pablo García (i) celebra con sus compañeros tras marcar el séptimo gol ante San Marino, durante el partido de la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa disputado este viernes en Lugo
El extremo de la selección española sub-21 Pablo García (i) celebra con sus compañeros tras marcar el séptimo gol ante San Marino, durante el partido de la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa disputado este viernes en Lugo | EFE/Eliseo Trigo

En el contundente 7-0 del combinado español, Pablo tuvo protagonismo en tres de los goles. Repartió dos asistencias de gol en el segundo tiempo y cerró la goleada marcando el séptimo tanto en el minuto 87. El talentoso futbolista sevillano sigue creciendo. Con España hizo un sensacional mundial sub 20 y en el Betis anotó hace unos días sus dos primeros goles con el primer equipo verdiblanco. Fue en Palma del Río, en la copa. Y se hizo acreedor de un record que no posee nadie en el club heliopolitano: se ha convertido en el único jugador en toda la historia del Real Betis en marcar en todas las categorías del conjunto verdiblanco, desde prebenjamines hasta el primer equipo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer