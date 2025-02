Y Orta no trajo al lateral que le pidió García Pimienta

No es García Pimienta de quejarse publicamente ni de presionar a sus superiores con declaraciones en rueda de prensa, pero la petición del lateral izquierdo fue bastante clara. En varias ocasiones, durante el mes de enero, afirmó ante la prensa que "si sale un lateral, lo ideal sería que viniera otro", además de otras frases similares, llegando a asegurar en la previa del partido ante el Espanyol que "para mí sería bastante importante que viniese un lateral izquierdo porque creo que la plantilla lo necesita". Pues nada. Se fue Barco, cuya cesión desde el Brighton quedó cancelada para que el argentino recalara en el Estrasburgo, y el Sevilla no firmó ningún lateral zurdo. Pedrosa y un Kike Salas que realmente es central serán los defensas en el costado izquierdo.

Tras conocerse que Nianzou se pierde la temporada, hizo algún intento el club nervionense de reforzar el centro de la zaga pero no lo consiguió. El míster sólo tiene dos centrales: Badé y Marcao, además de un mediocentro recovertido como Gudelj. Resulta obvio que lo mejor del mercado invernal para el Sevilla ha sido mantener a Lukebakio y Badé en la plantilla. Se rechazaron ofertas para que el nivel del equipo no sufriera un bajón de nivel que habría sido peligroso. Incluso rechazó Orta el último día de mercado una oferta del Everton para llevarse cedido a Juanlu. La salida de Montiel y Navas no deja muchas opciones en el lateral diestro y la polivalencia del sevillano vendrá bien al míster para tapar huecos.

Además de Jesús Navas, Montiel, Barco y Pedro Ortiz, se fue en las últimas horas de mercado Kelechi Iheanacho. El delantero nigeriano tomó rumbo al Middlesbrough de la segunda división inglesa como cedido sin opción de compra. Los ingleses pagarán el 80% de su ficha. Si se clasifican para el play off de ascenso a la Premier League, abonarán la ficha completa. Y si ascienden, el Sevilla obtendría un pequeño beneficio económico. Se esperaba una salida más, la de Suso, pero no hubo acuerdo en los términos de la rescisión de contrato. En el capítulo de entradas, cabe recordar la incorporación de Rubén Vargas, que costó 2,5 millones, y la de Akor Adams, por el que la entidad de Nervión paga 5,5 millones de euros.