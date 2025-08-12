Oficial: Borja, al Celta

Tras seis temporadas, el "panda" se marcha definitivamente al conjunto vigués, que pagará un millón y medio de euros. Además, en el contrato hay una cláusula con pluses por objetivos que pueden alcanzar el millón de euros. El club heliopolitano ha destacado en su web que "el delantero de Santiago de Compostela, que llegó en el verano de 2019, termina su periplo como jugador heliopolitano tras disputar 181 partidos oficiales, en los que anotó 52 goles y repartió 12 asistencias. Asimismo, el punta gallego levantó el título de la Copa del Rey en el año 2022, en la que tuvo un papel protagonista, marcando en los dos duelos de semifinales contra el Rayo Vallecano y en la final contra el Valencia CF. Su buen desempeño como jugador bético le brindó la oportunidad de debutar con la selección española en septiembre de 2022. El Real Betis le desea la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales".

Con ese millón y medio de euros que entran en las arcas béticas, ya son casi 62 millones los que ha ingresado el Betis con las salidas de Juanmi, Sabaly, Collado, Visus, Jesús Rodríguez, Souleimane Faye, Guilherme, William Carvalho, Mateo Flores y Perraud. Además, está muy cerca de cerrarse un acuerdo con el Glasgow Rangers para el traspaso de Nobel Mendy por cuatro millones de euros, más dos millones en bonus, por el 80% de sus derechos.