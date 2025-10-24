GENK 0 - BETIS 0

Ocho meses después, el Betis se quedó sin marcar

El Real Betis Balompié ha firmado este jueves un 0-0 en su visita al KRC Genk durante la jornada 3 de la fase de liga en la Europa League, tras un partido donde los béticos han sufrido para cosechar su segundo empate del curso continental, mientras que el RC Celta ha derrotado por 2-1 al OGC Nice para celebra que Iago Aspas se haya convertido en el jugador con más partidos en la historia del equipo de Vigo.

Onda Cero Sevilla | EFE

Sevilla |

Valentín Gómez conduce el balón en el Genk-Betis.
Valentín Gómez conduce el balón en el Genk-Betis. | Europa Press

En el Cegeka Arena, el primer cuarto de hora transcurrió sin noticias y los verdiblancos tuvieron entonces su primera ocasión con un disparo de Antony Santos que se marchó alto. El dominio se alternó y, sobrepasada la media hora, el Betis cuajó un ataque entre Rodrigo Riquelme y Giovani Lo Celso que no pudo culminar Cédric Bakambu en el interior del área rival.

Desde los últimos compases de la primera mitad, el equipo belga se fue adueñando de la posesión y la dinámica siguió tras el descanso, pues los pupilos de Manuel Pellegrini se replegaron y apenas inquietaron en tareas ofensivas. En el tramo final del partido, Hyeon-gyu Oh encontró hueco a la espalda de la zaga visitante y dio un sustazo, aunque sin consecuencias.

Habiéndose ido en carrera del marcaje de los centrales, el delantero surcoreano se plantó en el área de Álvaro Valles, pero su derechazo raso y cruzado se topó con el poste. Sin marcar en su mejor oportunidad, el Genk cerró el encuentro con el marcador del inicio y ahora luce cuatro puntos en mitad de tabla; un poco más arriba, el Betis tiene cinco puntos.

