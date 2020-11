Ocampos: “¿Rabia por no marcar? Soy un jugador que se exige”

Todo apunta a que Ocampos será el sustituto de Navas en la posición de lateral derecho en Krasnodar. Para el argentino, "es parecido a lo que vengo haciendo siempre, con el matiz de que Jesús no está detrás para respaldarme. Hay que exigirse más y brindarse más al equipo. Mañana puede que juegue ahí y me tengo que mentalizar para suplir esa ausencia. El problema es que Jesús es un jugador muy activo, al que no le cuesta subir y bajar. Yo soy un poco más grande, más alto y somos diferentes. Él jugó toda la vida de extremo y se adaptó bien al lateral. Un jugador, cuantas más posiciones maneje, mejor. Yo estoy aquí para seguir aprendiendo y lo intentaré hacer bien donde me toque”.

Respecto a la posibilidad de sellar el pase a las eliminatorias, Ocampos piensa "que con una victoria podemos estar más cerca del objetivo en esta primera fase, pero también que venimos a un país y ante un equipo siempre difícil de local. Allí nos costó mucho sellar la victoria y venimos con toda la concentración para llevarnos los tres puntos. Ellos son un equipo competitivo, con muchos jugadores buenos. Hubo muchas cosas que complicaron el anterior partido más de lo que esperábamos. Pudimos ganarlo, pero sufrimos un montón e intentaremos no cometer esos mismos errores mañana”.

Por otro lado, el argentino espera recuperar el olfato goleador que le hizo explotar la campaña pasada en Nervión. "No sé si es rabia. Yo soy un jugador que siempre lo intenta dentro del campo. Lo mostré el año pasado y este también. Hay momentos en los que la pelota no entra y a veces se ve esa frustración cuando las cosas no salen. Cuando vienes de marcar tantos goles la temporada pasada, si pasan seis o siete partidos y no marcas te va un poco en contra. Es parte de la exigencia de cada uno y de las expectativas que se marca. Soy un jugador que se exige. Si cuando las cosas no me salen me quedase tranquilo, no sería yo", comentó en los medios oficiales del club.