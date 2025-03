Nyland: "¿Isco y Antony? Tienen mucha calidad pero no le tengo miedo al Betis"

Algunas de las preguntas han sido referentes al Betis-Sevilla del día 30 y al estado de forma del rival y de algunos jugadores verdiblancos en concreto. Y lo que tiene claro Orjan Nyland es, que a pesar del buen momento que vive el equipo heliopolitano, "no le tengo miedo al Betis. Sabemos que el Betis lo está haciendo muy bien, han sumado 9 puntos y han subido en la tabla, pero no estamos lejos y eso demuestra que no lo estamos haciendo mal. Ganamos en la ida y los resultados anteriores han sido empates. Ellos han hecho ahora un 9 de 9 y nosotros también podemos". Preguntado por la amenaza que pueden resultar Isco y Antony, por los últimos buenos partidos que han firmado, subrayó que "tienen mucha calidad, pero muchos equipos de LaLiga tienen ese tipo de jugadores. Yo tengo confianza en que jugaremos bien el derbi, pero antes hay más partidos".

El cancerbero sevillista habló de su rendimiento en los últimos choques, por aquello de su mala decisión ante el Mallorca y sus grandes paradas frente al Rayo. "Me salió un buen partido el otro día, estoy contento con ello. Fue bueno salvar un punto. Para pelear por Europa tenemos que sumar más puntos. El día de Mallorca podrían haber sido dos puntos más, pero yo fallé y los perdimos. Estamos cerca de los puestos europeos, pero tenemos que mejorar nuestra regularidad. Unos partidos jugamos muy bien y en otros damos cosas al contrario. No hemos podido ganar dos partidos seguidos y nos falta un poquito", declaró.

El Sevilla tiene ahora que enfrentarse, de forma consecutiva, a Real Sociedad, Athletic Club, Real Betis y Atlético de Madrid, y admite que "es un calendario difícil, pero me gusta cuando jugamos contra equipos buenos porque es más fácil llegar a nuestro nivel. Contra el Barcelona en la primera parte demostramos que podíamos competir. Pero hay que mejorar la regularidad y no tener un día excelente y el otro malo. Cuando mejoremos eso, podremos competir contra todos. El año pasado también ganamos al Atlético en casa, empatamos este año en Bilbao... Estamos cerca del objetivo, pero hay que sumar más puntos". Y el objetivo es meterse en competición europea. "Todos los jugadores queremos jugar en Europa, pero para eso hay que sumar más puntos que hasta ahora. El año pasado teníamos nueve puntos menos y eso es señal de que hemos hecho cosas buenas, pero no estamos satisfechos. Es posible sumar más de lo que lo hemos hecho y ahora vienen partidos difíciles, pero no es imposible. Todo está muy igualado este año", afirmó Nyland.