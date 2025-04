Del Nido no destituirá a Orta... y Orta no piensa dimitir

Víctor Orta, preguntado si piensa dimitir, se ha limitado a admitir que "he cometido errores, especialmente con los delanteros, aunque lo de Akor ha sido mala suerte", pero ha defendido su trabajo porque "yo estoy trabajando con la hoja de ruta que me marcó el club, que me pidió que rejuveneciera la plantilla y recortara gastos. Y aún así, es una buena plantilla, que no ha tocado techo, con jugadores que van a seguir progresando. Hemos recibido ofertas de alrededor 80-90 millones de euros en enero, hay futbolistas que están creciendo y Caparrós me lo ha señalado, él mismo lo ve. Eso me hace creer que podemos acabar la temporada mejor de lo que estamos ahora. Solo me planteo trabajar, seguir los límites económicos, seguir trabajando en un modelo de captación, en seguir ayudando a los entrenadores a conseguir resultados, en seguir ayudando a la cantera cuando me lo requieren... Sólo me centro en trabajar e intentar mejorar".

Y por si no estuviera suficientemente claro que Orta seguirá como director deportivo en el Sevilla, el presidente ha sido tajante: "No me he planteado destituir a Orta. Ha reducido en dos años un 50% el coste de la plantilla, con sus errores y aciertos, y estoy satisfecho con su trabajo".

Eso sí, Del Nido Carrasco ha admitido que se equivocaron al renovar a García Pimienta en septiembre hasta 2027. Ni siquiera había conseguido ganar (sumaba 2 puntos de 12, aunque el anuncio oficial fue tras la victoria ante el Valladolid que le ponía con un 5 de 15), y nadie entendió aquella renovación. "No nos podemos permitir el lujo de perder cuatro partidos seguidos. Fue un error y habría sido irracional continuar con el error. Un proyecto que debía ser a largo plazo, los resultados han provocado que se corte. Lo llamo error porque si lo contratamos para un tiempo y no se cumple, es un error por nuestra parte".