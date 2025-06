Del Nido Carrasco: "Le voy a dar la vuelta. No he matado a nadie"

Respecto a una posible dimisión, Del Nido Carrasco comentó que "es evidente que está todo el sevillismo cabreado con el presidente. Pero es igual de evidente es que la SAD lo rige el capital, tenemos el respaldo accionarial, este consejo me ha designado presidente. Cuando tomé el cargo en 2023 sabía la situación a la que me enfrentaba y, si digo la verdad, no me pensaba que iba a ser un año tan malo, pero sí de transición. Mi ilusión de que le voy a dar la vuelta es la misma que tomé el cargo. El día que me de miedo la situación actual, me iré a mi casa".

El presidente del Sevilla se refirió también a las críticas y a las amenazas contra su persona y otros dirigentes del club. "Si la gente me pita porque el equipo no va bien, es parte del fútbol. Si hablo de que me cuelguen de un puente, me manden mensajes o publiquen mi número en twitter, lo llevo peor. Lo voy a perseguir. Eso lo llevo mal, como cualquier persona, porque yo no he matado a nadie. No voy a permitir que me amenacen ni a mi familia, ni a mí", aseveró.

Además, negó que hayan llegado al club ofertas para hacerse con la mayoría del paquete accionarial. Según Del Nido Carrasco, "públicamente, pueden decir lo que sea. A día de hoy, no hay ninguna oferta".