Del Nido Carrasco promete transparencia, diálogo y fichajes

El nuevo presidente anuncia "una segunda regeneración de la plantilla, tras la que comenzamos en verano. La idea es tener en el vestuario más juventud, 21 o 22 fichas del primer equipo más jóvenes del filial. Y en este mercado invernal seremos activos para mejorar la plantilla. Queremos volver al modelo de fichar jugadores revalorizables". En cuanto a nombres propios ha reconocido que están negociando para la cesión de Agoumé, aunque no sabe si se cerrará antes de Reyes, ha anunciado que "Isaac Romero tendrá ficha del primer equipo, aunque no sé si el día 6 o el 27" y ha negado que vayan a rescindir el contrato a Mariano.

Sobre las líneas maestras de su mandato, Del Nido Carrasco quiere basarlas en la transparencia y el diálogo. "Quiero acercar más el club a los aficionados. Hago un llamamiento de unión a los accionistas, abonados y cualquier colectivo. Dialogaremos más. Iniciaré cuantas rondas hagan falta. A los que me vean con malos ojos, quiero convencerlos. Recojo lo bueno de lo anteriores presidentes, pero no voy a copiar a nadie. Gobernaré con mi propio sello", declaró. Pide unión y en ese saco mete a su padre, el expresidente Del Nido Benavente. "Le he tendido la mano. Estoy dispuesto a sentarme con quien sea necesario por el bien del Sevilla FC. Cuando el club ha estado unido hemos conseguido hitos deportivos. Con unión es más fácil", afirmó el nuevo máximo mandatario sevillista. Es consciente de la animadversión que generan Castro y él mismo, pero ha declarado que "si quieren pitarme, que me piten a mí, pero que apoyen al equipo".