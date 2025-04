Del Nido Carrasco: "Es momento de estar cerca del entrenador"

El presidente sevillista ha explicado que "los aficionados son ambiciosos y quieren ver al equipo arriba, pero al no tener ingresos por competiciones europeas hemos tenido que hacer recortes, tomar decisiones impopulares, decisiones de ajustes, de reducción de costes, de dar dos pasos hacia atrás para coger impulso y dar dos hacia adelante después, para volver a construir otro gran Sevilla. Entiendo que la afición del Sevilla es ambiciosa y exigente y quiere que el Sevilla esté en la posición que le corresponde, pero tenemos que empezar desde la base, subiendo los escalones de uno en uno".

En cuanto a la posición del entrenador, Xavier García Pimienta, únicamente dijo que "todos los partidos son claves, pero el de Valencia ahora mismo es vital porque venimos de tres derrotas consecutivas. Es el momento de estar cerca del cuerpo técnico y del equipo para que todos estemos lo más unidos posible y focalizados en ir al partido con humildad y ambición para conseguir los tres puntos".

Carrasco se lamenta por recibir tantas críticas, pero prefiere que vayan dirigidas hacia él antes que al equipo. "El pasado domingo hubo protestas antes, durante y después del partido. Cuando llegué había personas manifestándose, a las que respeto. No es agradable que la gente te pida que te vayas, pero puedo soportar esa presión. Doliéndome que la afición pida que me vaya, tengo la conciencia muy tranquila porque ahora mismo lo que toca es esto. Tengo el claro convencimiento de que estoy preparado para soportar la presión. Incluso pediría que las críticas las mostraran siempre contra mí y no contra el equipo, que necesita en estos ocho partidos de su afición para estar más cerca de la victoria que de la derrota", declaró.

Sobre los episodios de odio y violencia del partido ante el Atleti, especialmente sobre Pérez-Solano e Ignacio Navarro, destacó que "independientemente de que el equipo gane o pierda, la violencia verbal y física no se puede justificar, es más, la condenamos y la denunciamos. Si son socios del Sevilla sufrirán las consecuencias y si no lo son colaboraremos para que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Me entristeció mucho porque es fruto de una campaña de odio que lleva tiempo soportando el Sevilla FC y su consejo de administración. La afición del Sevilla es señorial y ni mucho menos se ve reflejada en este tipo de incidentes, que me avergonzaron. La violencia verbal y física es un delito que perseguiremos".

Aprovechó el máximo mandatario sevillista para aclarar información sobre el proyecto del nuevo estadio: "Llevamos soportando muchísimo tiempo una campaña de noticias falsas, como que vamos a vender el estadio y nos iremos a La Cartuja, no sé quién se ha inventado eso. Tenemos un anteproyecto y la documentación presentada en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía, ahora estamos en fase de reflexión sobre cómo explotar las zonas comerciales. Jugamos en el Ramón Sánchez-Pizjuán, jugaremos en el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán y mientras duren las obras jugaremos en La Cartuja. Estas noticias falsas lo único que persiguen es dañar la reputación del Sevilla y su consejo de administración. Hay muchas empresas financieras interesadas en financiar la construcción del nuevo estadio, porque la idea es que se autofinancie y se incrementen los ingresos. Con el nuevo marco accionarial, con el apoyo aplastante de la mayoría del capital social, este proyecto seguirá adelante", afirmó.