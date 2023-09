Del Nido: "Cambiamos de opinión sobre Sergio por las derrotas y el estado de los centrales"

Necesitaba la afición y la prensa una explicación. Del "no pregunteis más porque Sergio no encaja" al fichaje del camero sólo fueron varios días. José María del Nido Carrasco, vicepresidente de la entidad, admite que "habíamos decidido volver al modelo anterior, jugadores desconocidos, jóvenes, que pudieran generar plusvalía, rejuvenecer la plantilla... y ahí no encajaba Ramos. Yo fui el primero que dije que no había ninguna opción, pero todo cambió por las derrotas y por el estado físico de algunos jugadores, que nos han generado dudas. Víctor, el presidente, el míster y yo decidimos fichar a Sergio Ramos. Decidimos que había que modificar los parámetros iniciales". El dirigente sevillista tenía claro que "no ibamos a dejar de firmar a un gran futbolista como Sergio por haber hecho esas declaraciones. Si entendíamos que era una buena opción no ibamos a ser esclavos de esas palabras. No queríamos dejar de tomar esa decisión, que era buena para el Sevilla, porque pudieramos recibir críticas por aquellas declaraciones. Se cambia lo que habíamos dicho. Ahora hay que quedarse con la alegría de que contamos en nuestras filas con un jugador del caché y del prestigio de Ramos".

Del Nido también se refirió a aquellos aficionados que puedan estar enfadados con el camero, subrayando que "ha renunciado a una ingente cantidad de dinero para volver al Sevilla y cuando nos hicimos la videollamada con él vimos que rebosaba ilusión. Quería conciliarse con el sevillismo y lo primero que ha hecho es pedir disculpas al sevillismo porque se ha equivocado, igual que nos equivocamos todos".