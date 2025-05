Del Nido Benavente se ofrece a organizar la "sentada"

Dice el abogado sevillano que esto no puede seguir así y que tienen que reunirse los máximos accionistas para crear un consejo de administración de consenso, completamente distinto al que manda hoy en día. Benavente ha explicado en redes que acepta sentarse "con los máximos accionistas del Sevilla FC para llegar a un acuerdo global. La mesa de negociación puede estar formada por representantes de las asociaciones de base y de las que se puede llegar a nombrar a uno o varios mediadores si fuera necesario, para poder llegar a un acuerdo global sin importarnos egos ni cuestiones personales. Solo me importa el Sevilla y mi único objetivo es salvar la entidad. No podemos seguir así más tiempo. Nuestro Sevilla FC no soportará una temporada más con esta guerra social, sumido en protestas masivas Hay que trabajar por crear un Consejo de Administración nuevo, de consenso. Invito de nuevo a las familias Carrión, Alés, Guijarro, Castro y a cualquier accionista que quiera sumarse a mi propuesta a iniciar un diálogo necesario para salvar al Sevilla FC".

No tiene pinta de que José María del Nido Carrasco, por mucho que se lo pidan, se vaya no se va a ir. Porque cobra 800.000 euros al año y por otra cosa muy importante. En el famoso pacto de 2019, el que rompió Del Nido Benavente pero que no le permite gobernar y ahora menos, que no tiene a los americanos, hay una cláusula. Si Del Nido Carrasco deja de ser presidente, entra su padre. Así está firmado. Y eso no lo van a permitir ninguno de los firmantes, ninguno de los grandes accionistas.

Hay familias que quieren vender y quitarse ya este marrón de encima, porque les está costando no poder hacer vida normal y además sus acciones cada día se devalúan, con la deriva del club. Pero hay un pacto firmado y no puede vender una familia sí y la otra no. O todas o ninguna. ¿Y la tercera vía? Ni ha dado un paso al frente ni parece que vayan a llegar al dineral que están pidiendo los actuales dirigentes por el trozo de pastel que permite comerse la tarta sevillista al completo. Sigue la incertidumbre.