Del Nido anuncia movimientos inminentes

Ha emitido un comunicado

La marejada puede llegar antes de lo que se pensaba. José María del Nido, visto que se han desvelado sus intenciones de regresar al sillón presidencial sevillista, ha emitido un comunicado. No ha dado detalles de qué porcentaje del accionariado controla ni de cómo se producirá el intento de asalto al poder, pero ha reconocido que se está moviendo y, eso sí, anuncia que no dará ningún paso hasta que el Sevilla no termine de competir en la Europa League. O sea que, como mucho, habrá noticias en los primeros días de septiembre.